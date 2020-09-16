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16 вересня 2020, середа, 17:57 6
Суспільство 2020-09-16T20:15:02+03:00
Українські Новини
У застосунку "Дія" з'явиться електронний номер платника податків

У застосунку "Дія" з'явиться електронний номер платника податків

Валерия Драгомирова
Дія, ідентифікаційний код, Номер платника податків
Застосунок
Застосунок "Дія"

Реєстраційний номер облікової картки платника податків нарівні з електронним паспортом Кабінет Міністрів дозволив використовувати в мобільному застосунку "Дія".

На засіданні уряду в середу, 16 вересня, було прийнято відповідну постанову, передають Українські Новини.

Кабмін встановив, що електронний податковий номер є аналогом паперового документа і дозволив його використовувати як частину електронного паспорта або як окремий документ.

Податковий номер, зокрема можна пред'являти при отриманні банківських, поштових, медичних, готельних, телекомунікаційних, адміністративних послуг, при відвідуванні адміністративних будівель, для підтвердження віку при придбанні алкоголю і тютюнових виробів і при поверненні сплачених за товар грошей.

Кабмін також легалізував використання електронних копій документів в "Дії".

Міністерство цифровий трансформації повідомляє, що поки електронний податковий номер і електронні копії документів доступні тільки у версії "Дія 2.0" для бета-тестерів, проте незабаром будуть доступні для всіх українців.

За даними Мінціфри, на сьогодні користувачами "Дії" є близько 5 млн українців.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні Мінціфри запустило онлайн-портал "Дія" з доступом до 27 публічних послуг.

Крім того, українцям можуть дозволити пред'являти електронний паспорт на внутрішніх перельотах. 

22 квітня паспорт для виїзду за кордон і ID-карта стали загальнодоступними в додатку "Дія".

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