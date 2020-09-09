Українцям можуть дозволити пред'являти електронний паспорт на внутрішніх перельотах

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити пасажирам пред'являти електронний паспорт для проходження контролю на внутрішніх перельотах після того, як Кабінет Міністрів схвалив запуск електронних паспортів для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" в тестовому режимі.

Відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується для повітряних перевезень в межах України дозволити пасажирам пред'являти замість паспорта громадянина України у формі картки і паспорта для виїзду за кордон, електронний паспорт (е-паспорт) або е-паспорт для виїзду за кордон.

Таким паспортом є відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки і паспорті для виїзду за кордон, оформленому особі засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Таку ж функцію пропонують ввести і для членів екіпажу.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського запровадив реєстрацію на внутрішні рейси за електронною паспорту.

22 квітня паспорт для виїзду за кордон і ID-карта стали загальнодоступними в додатку "Дія".

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