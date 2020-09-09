підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 вересня 2020, середа, 15:45 9
Кабмін 2020-09-09T16:45:03+03:00
Українські Новини
Українцям можуть дозволити пред'являти електронний паспорт на внутрішніх перельотах

Українцям можуть дозволити пред'являти електронний паспорт на внутрішніх перельотах

Валерия Драгомирова
Паспорт, Електронний паспорт, внутрішні перельоти
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити пасажирам пред'являти електронний паспорт для проходження контролю на внутрішніх перельотах після того, як Кабінет Міністрів схвалив запуск електронних паспортів для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" в тестовому режимі.

Відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується для повітряних перевезень в межах України дозволити пасажирам пред'являти замість паспорта громадянина України у формі картки і паспорта для виїзду за кордон, електронний паспорт (е-паспорт) або е-паспорт для виїзду за кордон.

Таким паспортом є відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки і паспорті для виїзду за кордон, оформленому особі засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Таку ж функцію пропонують ввести і для членів екіпажу.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського запровадив реєстрацію на внутрішні рейси за електронною паспорту.

22 квітня паспорт для виїзду за кордон і ID-карта стали загальнодоступними в додатку "Дія".

Більше новин про: Паспорт Електронний паспорт внутрішні перельоти

Суд повторно заарештував колекцію картин Порошенка, — ДБР
Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати
Новини
В "ДНР" заявили, що спільно з українською стороною будуть інспектувати позиції біля Шумів 17:03
Протест в Чернівцях. Фото: molbuk.ua
У Чернівцях на протест під стіни ОДА вийшли сотні людей, вимагають відкрити школи 16:58
Портнов повідомив, що його справи проти Порошенка ДБР не закрило 16:39
Віталій Кличко. Фото: пресслужба
Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими 16:34
Відставка Ситника та Шмигаля може врятувати рейтинг Зеленського, – Бортник 16:23
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
більше новин
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
В штабі ООС відзвітувала про повне дотримання режиму тиші. Двоє військових зазнали травм
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok