Закордонний паспорт та ID-карта стали загальнодоступними у додатку "Дія"

Паспорт для виїзду за кордон і ID-карта стали загальнодоступними у програмі "Дія".

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації, передають Українські Новини.

"Переходимо до електронного паспорту... Я дуже пишаюся цим продуктом... Наша мета, що можна пересуватися по країні взагалі без документів, без пластику, що будуть відкриватися нові можливості для бізнесу. Сьогодні електронними будуть ID-картки (паспорти) і біометричні паспорти", - сказав він.

Міністр запевнив, що паспорта неможливо підробити, так як унікальний QR-код звертається безпосередньо до реєстру і дійсний тільки 3 хвилини.

Він також зазначив, що кожен власник смартфону може перевірити QR-код паспорта з допомогою камери, що значно полегшує завдання для державних органів, так як вони не мають потребу в придбанні спеціального обладнання.

Голова державної міграційної служби Максим Соколюк зазначив, що загалом 16,4 млн українців оформили біометричні закордонні паспорти, 4,4 млн українців - картки.

Він також зазначив, що 29 536 українців взяли участь в тестуванні закордонного паспорта ID-картки у додатку 26 березня.

Він підкреслив, що поки не можна виїхати за кордон за допомогою електронного закордонного паспорта, але можна пересуватися з ним всередині країни.

Електронні паспорти для виїзду за кордон і електронні ID-карти у програмі можна подавати замість паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон у таких випадках: перевезення пасажирів повітряним або залізничним транспортом (в межах країни), надання послуг поштового зв'язку, проведення банківських операцій, підтвердження віку при придбанні пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів.

Також електронні ID-карти і електронні паспорти для виїзду за кордон можуть використовуватися при наданні медичних, готельних, телекомунікаційних, адміністративних послуг; для користування бібліотеками; для пред'явлення на вимогу працівника правоохоронного органу документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України; пред'явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель; повернення сплачених за товар коштів.

Як повідомляли Українські Новини, 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

Також пассажиры при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".