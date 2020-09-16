Кабмін відніс село Заїченко в Донецькій області до непідконтрольних населених пунктів

Кабінет Міністрів відніс село Заїченко в Донецькій області до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження в той час, як на Донбасі український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. При цьому село виключено з переліку населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення. У документах до розпорядження уточнюється, що таке рішення прийнято на прохання керівництва області. Як повідомляли Українські новини, у Червоному Хресті розповіли, скільки людей зникло безвісти на Донбасі . Також на Донбасі через необережне поводження з гранатою загинув український військовослужбовець.Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Крім того 15 вересня бойовики тричі порушували перемир'я, внаслідок чого поранення зазнали троє українських військовослужбовців . Також Українські Новини розповідали, чому селище Шуми на Донбасі стало каменем спотикання до досягнення перемир'я.