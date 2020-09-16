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16 вересня 2020, середа, 17:56 8
Кабмін 2020-09-16T20:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін відніс село Заїченко в Донецькій області до непідконтрольних населених пунктів

Кабмін відніс село Заїченко в Донецькій області до непідконтрольних населених пунктів

Александр Савич
війна на Донбасі, Непідкотрольні території, Заїченко
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів відніс село Заїченко в Донецькій області до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження в той час, як на Донбасі український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

При цьому село виключено з переліку населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення.

У документах до розпорядження уточнюється, що таке рішення прийнято на прохання керівництва області.

Як повідомляли Українські новини, у Червоному Хресті розповіли, скільки людей зникло безвісти на Донбасі .

Також на Донбасі через необережне поводження з гранатою загинув український військовослужбовець.Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Крім того 15 вересня бойовики тричі порушували перемир'я, внаслідок чого поранення зазнали троє українських військовослужбовців .

Також Українські Новини розповідали, чому селище Шуми на Донбасі стало каменем спотикання до досягнення перемир'я.

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