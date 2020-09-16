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16 вересня 2020, середа, 09:30 10
Силові структури 2020-09-16T11:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено

На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, порушення перемир'я, обстріли в зоні ООС, Режим тиші
ООС. Фото: Facebook 54-ої ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ої ОМБР

Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 15 вересня, 3 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу ООС у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 15 вересня, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому.

Зокрема, режим припинення вогню агресор порушив поблизу населених пунктів Причепилівка, Калинове, Попасна.

Неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Роботу безпілотника було приглушено українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Зазначається, що це унеможливило його подальше застосування.

Крім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного.

Воїн зазнав поранення середнього ступеня тяжкості.

Також у районі населеного пункту Шуми в результаті вибуху гранати РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранення двоє військовослужбовців.

Всіх поранених доправили до лікувальних установ, їхній стан стабільний та задовільний.

Як повідомляли Українськi Новини, полковник і прессекретар бригади поранені через вибух гранати біля Шумів Донецької області.

Раніше військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі.

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