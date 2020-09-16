На Донбасі військовий загинув через необережне поводження з гранатою

Український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою на Донбасі.

"З початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета", - сказано в ньому.

Зазначається, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті пострілу немає.

"Однак, на жаль, внаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття сім'ї загиблого.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 15 вересня, 3 українських військовослужбовців поранені.

Також полковник і прес-секретар бригади поранені через вибух гранати біля Шумів Донецької області.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини