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16 вересня 2020, середа, 12:30 10
Силові структури 2020-09-16T14:30:04+03:00
Українські Новини
На Донбасі військовий загинув через необережне поводження з гранатою

На Донбасі військовий загинув через необережне поводження з гранатою

Анна Рудык
Граната, Донбас, Ситуація в зоні ООС, Загибель військового
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

Український військовослужбовець загинув через необережне поводження з гранатою на Донбасі.

"З початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета", - сказано в ньому.

Зазначається, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті пострілу немає.

"Однак, на жаль, внаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття сім'ї загиблого.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 15 вересня, 3 українських військовослужбовців поранені.

Також полковник і прес-секретар бригади поранені через вибух гранати біля Шумів Донецької області.

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