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15 вересня 2020, вівторок, 12:22 13
Події 2020-09-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі

Елизавета Драбкина
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Військовий. Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Військовий. Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання "Схід" в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 15 вересня, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня тяжкості", - сказано в ньому.

Українському військовослужбовцю було оперативно надана перша медична допомога. Його евакуювали до лікувального закладу.

На місці працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини події з'ясовуються.

Як повідомляли Українськi Новини, 14 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики три рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Крім того, у попередній день, 13 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

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