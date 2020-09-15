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15 вересня 2020, вівторок, 20:21 6
Медицина 2020-09-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
44 українські лікарні отримають кисневі концентратори від ВООЗ та ЄС

44 українські лікарні отримають кисневі концентратори від ВООЗ та ЄС

Константин Долгий
Євросоюз, ВООЗ, лікування коронавірусу, Хворі на коронавірус, кисневий концентратор
Кисневий концентратор. Фото: depositphotos.com
Кисневий концентратор. Фото: depositphotos.com

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з Європейським союзом закупили і передали Україні партію з кисневих концентраторів, які використовуються при лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це у вівторок, 15 вересня, йдеться в повідомленні пресслужби представництва ЄС в Україні, передають Українські Новини.

Медичне обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ при фінансуванні з боку Європейського союзу. Загальна вартість поставки — понад 78 тис. євро.

"Це обладнання призначене для 44 медустанов, які лікують пацієнтів з COVID-19 і допоможе хворим перемогти важке захворювання ", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що кисневі концентратори будуть спрямовані в регіони України, які найбільше постраждали від наслідків пандемії коронавірусу. Йдеться про Львівську, Чернівецьку, Харківську, Івано-Франківську області, а також про Київ та Умань.

Кисневий концентратор — це апарат, який в процесі виділення молекул кисню з навколишнього середовища видає потік чистого кисню. 

Як повідомляли Українські Новини, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, коли очікувати масової вакцинації від коронавірусу.

Крім того, в ВООЗ заявили, що діти у віці від 12 років повинні носити захисні маски нарівні з дорослими. Це, впевнені в організації, допоможе зупинити поширення коронавірусної інфекції.

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