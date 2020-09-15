44 українські лікарні отримають кисневі концентратори від ВООЗ та ЄС

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з Європейським союзом закупили і передали Україні партію з кисневих концентраторів, які використовуються при лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це у вівторок, 15 вересня, йдеться в повідомленні пресслужби представництва ЄС в Україні, передають Українські Новини.

Медичне обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ при фінансуванні з боку Європейського союзу. Загальна вартість поставки — понад 78 тис. євро.

"Це обладнання призначене для 44 медустанов, які лікують пацієнтів з COVID-19 і допоможе хворим перемогти важке захворювання ", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що кисневі концентратори будуть спрямовані в регіони України, які найбільше постраждали від наслідків пандемії коронавірусу. Йдеться про Львівську, Чернівецьку, Харківську, Івано-Франківську області, а також про Київ та Умань.

Кисневий концентратор — це апарат, який в процесі виділення молекул кисню з навколишнього середовища видає потік чистого кисню.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, коли очікувати масової вакцинації від коронавірусу.

Крім того, в ВООЗ заявили, що діти у віці від 12 років повинні носити захисні маски нарівні з дорослими. Це, впевнені в організації, допоможе зупинити поширення коронавірусної інфекції.

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