Представлются соцпрацівниками: аферисти придумали нові схеми обману літніх людей

Аферисти в Україні придумують нові схеми брудного заробітку грошей після того, як телефонні шахраї обдурили київських пенсіонерів на 1,1 мільйона гривень, при цьому не шкодують ні хворих, ні літніх людей. Змушують віддавати всі заощадження маніпулюючи.

"Ранок з Інтером" нагадує: захист людей похилого віку від зловмисників – насамперед справа їхніх дітей і онуків, повідомляє Інтер.

В Одесі кілька тижнів тому правоохоронці затримали жінку, яка обікрала літнього чоловіка. Шахрайка сказала дідові, що вона – соціальний працівник, пенсіонерам збираються підвищити виплати, попросила показати документи. Поки допомагала господаря шукати папери, знайшла 3000 доларів, мобільний телефон – і забрала.

"Зараз її дії кваліфікуються як стаття 125 КК України – крадіжка, – каже начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська. – Жінка перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеси та Одеської області".

Шахраї зазвичай легко втираються в довіру до потенційних жертв. Представляються працівниками комунальних установ, соцслужб, розповідають про зміни в законодавстві... "Це поширене особливо зараз, під час карантину, – говорить експерт з безпеки Руслан Болгов. Дзвонять пенсіонерам з пенсійного фонду, кажуть, що потрібно переоформити пенсію у зв'язку з карантином. Причому повинно бути нарахування в плюс. Запитують: "Ми можемо до вас прийти?" – "Так, приходьте". І все, затравка вже є".

В умовах карантину аферисти стали представлятися працівниками поліклінік – мовляв, людям похилого віку потрібно пройти тестування на коронавірус. До Маргарити Олексіївни з Рівного з такими словами постукали в двері дві жінки, показали якісь сертифікати.

"Одна каже: "Дайте горло подивлюся. Ви сядьте сюди і поверніться до вікна, щоб мені було видно, – згадує потерпіла. – Я сіла, а інша нібито сиділа і писала щось".

Пенсіонерці виміряли тиск і температуру, порадили пройти курс масажу. Причому пообіцяли призначити безкоштовний. Поки одна відволікала стареньку розмовами, інша шастала по квартирі. Коли жінки пішли, бабуся помітила, що зникли всі гроші – загалом 23 тисячі гривень.

"Надання медичних послуг удома, особливо зараз, у період карантину, заборонено", – підкреслює керівник Рівненського обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсяник.

Нагадайте батькам, бабусям і дідусям: якщо незнайомі намагаються потрапити до вас додому і пропонують якісь послуги – не можна вірити на слово! Навіть їх посвідчення можуть бути фальшивими. Зателефонуйте до установи, з якої нібито прийшли люди, і уточніть, чи це дійсно їх спеціалісти, – радять експерти з безпеки.

На гачок телефонних аферистів потрапило подружжя пенсіонерів з Одеської області. Їм о 5 ранку зателефонував чоловік, представився слідчим, сказав, що їх син потрапив в аварію, і став вимагати гроші. Літні люди зв'язалися з сином і нічого не віддали зловмисникам. За кілька годин оперативно-розшукових дій шахраїв виявили та затримали.

"Подзвонити вночі літнім людям і придумати історію – мовляв, син або дочка потрапили в біду і потрібні гроші на порятунок – одна з найпоширеніших у шахрайському світі схем, – говорить експерт з безпеки Руслан Болгов. – Вночі складно зорієнтуватися і включити холодний розум. Особливо літнім людям. Перше, що вони повинні зробити, – передзвонити дитині".

Психолог Світлана Арефнія підтверджує: зловмисники найчастіше вибирають жертви саме літніх людей. Аферисти з досвідом можуть застосовувати до них навіть такі прийоми, як введення в стан трансу.

Тому, щоб уберегти ваших батьків, бабусь і дідусів, візьміть за правило регулярно їм дзвонити і повідомляти, що з вами все добре. Розкажіть своїм рідним про поширені схеми аферистів і попередьте, щоб завжди дзвонили вам, якщо до них навідалися або подзвонили підозрілі люди. А ще – введіть в родині власне секретне слово-пароль. Такі прості кроки можуть допомогти захистити рідних від шахраїв.

Як повідомляли Українські Новини, шахраї на карантині винаходять нові способи незаконного збагачення. Так, на Тернопільщині їхньою жертвою стала мама дитини, яка травмувалася в результаті вибуху газу в сільському клубі. Понад 360 тис. гривень, зібраних волонтерами на лікування дитини, у неї видурили шахраї.