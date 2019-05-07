В Україні почастішали пограбування квартир: як захистити своє житло

Кількість квартирних крадіжок не зменшується з року в рік. Злодії придумують все нові способи проникнення до квартир, а в поліції тільки розводять руками.

за період з січня по грудень 2018 року в Україні було зареєстровано 21 226 квартирних крадіжок, з яких розкрито тільки 1015, 2017-го – 26 637 (1515 розкритих), а 2016-го – 29 607 (2461), пише "Сегодня".

Але всього по Україні тільки за 2018 рік зареєстровано 374 195 злочинів, які кваліфікуються за статтею 185 Кримінального кодексу (крадіжка, таємне викрадення чужого майна). Сюди входять і квартирні крадіжки, але також тут є і повторні грабежі, і крадіжка майна без проникнення до житла, і крадіжка в особливо великих розмірах. Тому тут кількість правопорушень відрізняється від кількості квартирних крадіжок. Проте, найбільше злочинів зареєстровано в Києві – 54 646, слідом іде Дніпропетровська область – 35 806, Одеська область – 31 329. Далі розташувалися Харківська – 27 906 і Запорізька області – 23 190.

Найспокійнішими виявилася Тернопільська та Чернівецька області - по 3274 і 3970 випадків відповідно. До слова, із загальної кількості більш ніж в 374 тис. порушень до суду відправлено всього 79 903. Експерти впевнені, що число таких грабежів куди більше, просто далеко не всі звертаються до поліції, знаючи, що справа нікуди не просунеться.

Як вибрати замок і двері

Ми вирішили розпитати фахівців і дізнатися, як можна захистити себе, свою квартиру і майно. По-перше, варто зазначити, що експерти одноголосно відзначають - будь-який замок можна зламати, але це не означає, що не потрібно вибирати надійніший варіант.

"Варто зауважити, що не існує ні дверей, ні замків, які не можна зламати. Головне завдання хорошого замку (від 4 000) або дверей – максимально відстрочити час проникнення злочинців до житла. Передбачається, що протягом періоду самого злому грабіжників або помітять сусіди і відлякають, або спрацює охоронна сигналізація і приїде охорона.

І якщо вибирати найкращий варіант, то на ринку є хороша пропозиція у вигляді інтелектуальних замків, що не відкрити навіть при наявності "рідного" ключа без відповідного підтвердження з смартфона, який активує замок", – розповіли нам в холдингу охоронних підприємств "Шериф".

Едуард Бєляєв, начальник служби безпеки групи компаній "СТЕЛС-1" в коментарі сайту "Сьогодні" пояснив, що домушники не ризикують і не йдуть до тих квартир, які захищені хорошими замками і дверима, адже чим краще укріплений об'єкт, тим більше часу знадобиться для його злому.

"Цей часовий лаг дуже важливий для їх затримання. Звичайні домушники навряд чи поласяться на правильно захищену квартиру, а якщо і ризикнуть, то, зіткнувшись з перешкодами, найімовірніше, відмовляться від затії. Необхідно звернути увагу на те, щоб замки на одних дверях були різних типів, а замкові щілини додатково захищені броньованими накладками – їх відсутність істотно спрощує відкриття навіть хорошого замку. Причому замки – це лише 50% захисту двері, ще 50% – це її конструкція, а також питання влаштування дверного отвору", – говорить експерт.

Він додає, що правильно захищені двері (з якісного металу товщиною не менше 4 мм, обладнані протизнімними пристроями) залишаються закритими навіть в тому випадку, якщо зламали замки. Це досягається за допомогою спеціальних захисних ригелів і розпірок (не менше 20 см), які фіксують двері в отворі після їх закриття.

"Після монтажу дверей загальна конструкція отвору повинна бути монолітною – без яких би то не було зазорів і щілин. Потрібно подбати про те, щоб петлі були внутрішнього виконання, а дверні накладки вшити в бетон, щоб ускладнити їх демонтаж", – зазначив Бєляєв.

Сигналізації і камери

Варіантів захисту свого житла – чимало, і чим більше з них ви використовуєте, тим вище шанси, що грабіжники не наважаться зламувати ваш будинок або квартиру. Фахівці кажуть, що для запобігання квартирним крадіжкам можна використовувати сигналізації, відеоспостереження, наліпки на дверях, які повідомляють, що об'єкт охороняється.

"Також допомагають хороші відносини з сусідами і/або родичами, які в разі відсутності господарів доглянуть за житлом. Хороша міра, що оберігає, – не повідомляти знайомим, колегам по роботі і в місцях проведення дозвілля про плани поїхати у відпустку, не виставляти фото в соцмережах з квитками або великими сумами грошей.

Всі знають, що, де б ви не сховали гроші або коштовності, злодії з досвідом їх знайдуть все одно, тому один з реальних способів зберегти майно і гроші – це здати їх до камери зберігання банку", – пояснюють в компанії "Шериф".

Ще один хороший варіант для захисту свого житла – це дверні вічка з вбудованою відеокамерою. Едуард Бєляєв зазначає, що вони забезпечують хороше спостереження і залишають записи в архіві, який можна переглянути потім.

"Добре зарекомендували себе і дверні вічка з вбудованою відеокамерою, які дозволяють дистанційно бачити все, що відбувається за дверима навіть тоді, коли тебе немає в квартирі (за допомогою інтернету і трансляції відеосигналу на смартфон). Такі камери забезпечують відеоархів подій – все, що відбулося за день можна подивитися ввечері, показати правоохоронцям. Не зайвим буде і психологічний вплив на потенційного злочинця – наклейка на двері з попередженням, що об'єкт під охороною", – говорить експерт.

Назар Становий, інженер служби охорони "СТЕЛС-1" додає, що сама по собі сигналізація і оповіщення про злом квартири – це не вирішення проблеми. У разі інциденту рахунок йде на секунди, і натискання "102" допомагає не завжди. Добре зарекомендували себе в Україні сучасні системи пультової охорони, щоправда, для цього потрібно укладати договори з охоронними фірмами.

"Доповненням до системи пультової охорони квартири може бути "тривожна кнопка" – її натискання аналогічно спрацюванні сигналізації. "Мізки" (центральний хаб) системи пультової охорони безперервно інформують центр моніторингу про роботу блоку-контролера, датчиків, електроживлення і т.д., що дозволяє адекватно і своєчасно реагувати на будь-які апаратні збої. Зазвичай впровадження такої системи передбачає укладення договору з охоронною фірмою про надання відповідних послуг – цілодобового моніторингу, оповіщення та швидкого реагування на надзвичайні події, наприклад, квартирну крадіжку", – розповів Становий.

Також не варто забувати, що найбільшому ризику піддаються квартири на першому і останньому поверхах. Експерт додає, що на першому, другому і останньому поверхах необхідно подбати про захист віконних прорізів і балконів квартири. Зробити це можна перевіреним дідівським методом – решітки на вікнах, або ж за допомогою установки датчиків контролю руйнування скла, інтегрованих в контури сучасної системи оповіщення (сигналізації).

"Є і великий відсоток крадіжок, про які неохоче повідомляють співробітники поліції через якусь безпорадності в розкритті цієї групи злочинів. Йдеться про так звані альпіністські крадіжки, коли злодій з даху будинку спускається на будь-який поверх і шляхом видавлювання металопластикового вікна проникає до житла", – коментують ситуацію в "Шерифі".

Також завжди звертайте увагу на стан дверей, різні потертості, рекламу в дверях, незрозумілі наклейки і папірці поруч, сміття на вхідних килимках і під ними, мовчазні дзвінки телефоном, просвіти ліхтариком в дверне вічко, в вікна квартири, незрозумілих персонажів в загальному коридорі і т.д. - все це може бути мітками, які залишають грабіжники. Тому варто бути уважними і обережними.

Що робити, якщо вас пограбували

Як ми вже згадували, цінні речі краще тримати в банківських скриньках. Ясна річ, що з технікою такий варіант не пройде, але і тут себе можна убезпечити. Так, вже зараз можна виписати IMEI номер свого телефону. Перевірити його дуже просто: введіть на пристрої * # 06 #, і на екрані з'являться потрібні номери. Перепишіть їх, сфотографуйте або збережіть іншим способом. У разі втрати або крадіжки телефону його можна буде знайти за цим унікальним серійним номером.

Якщо ви виявили, що вас пограбували, то обов'язково викликайте поліцію, не пускаючи справу на самоплив.

"Для початку потрібно зайти до житла максимально акуратно, не чіпаючи нічого, візуально перевірити, які речі пропали, а що залишилося недоторканим. Краще зняти процес перевірки на відео. Потім вже, по приїзду поліції, в присутності понятих, спільно зі слідчим брати участь у проведенні огляду місця події. При цьому розділитися з членами родини по кімнатах, щоб всі співробітники слідчо-оперативної групи були під наглядом", – кажуть в охоронній компанії.

До того ж, уважно огляньте квартиру: можливо, грабіжник впустив якісь свої речі. Такі випадки хоч не часто, але все ж бувають. Поліції потрібно надати всі документи на зниклу техніку, серійні номери і т.д. Якщо вкрали прикраси – детально опишіть їх, щоб поліпшити пошук.

"Контролювати хід справи доведеться самостійно, інакше правоохоронні органи можуть успішно спустити його на гальмах. Потрібно вимагати запити до ломбардів, перевірки раніше судимих, злодіїв, наркоманів, мешканців будинку (шаховий допит слідчо-оперативною групою на місці). Оперативник, відпрацювавши крадіжку, повинен показати не менше 7 допитів сусідів, людей з вулиці, які перебували поблизу приблизно під час крадіжки, перевірити камери на вулиці і шляхи відходу", – пояснюють фахівці.

Тому будьте пильні, зберігайте цінні речі поза домом, встановлюйте надійні замки на дверях і не розголошуйте інформацію про те, коли вас не буде вдома.

Нагадаємо, в Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря будинку і його дружину зв'язали і пограбували.

Раніше у Львові злодій заліз в квартиру, коли господарі були вдома, і прийняв душ.