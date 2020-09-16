"Євросолідарність" підтримала Кличка на виборах мера Києва

Чинного мера Києва, главу Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Кличка підтримала на виборах мера столиці, які заплановані на 25 жовтня , політична партія "Європейська солідарність".

Про це йдеться в повідомленні партії, передають Українські Новини.

"Ми підтримуємо чинного міського голову, який реалізував політичний курс п'ятого Президента України (Петра Порошенка)", - цитуються в повідомленні слова голови Київської міської організації партії Володимира Прокопіва на конференції парторганізації.

Він додав, що саме команда Порошенка висунула Кличка на посаду мера у 2015 році.

При цьому Прокопів закликав на виборах в Київраду підтримати список "Євросолідарності", тоді як Кличко підтримує список своєї партії УДАР.

Прокопів додав, що мета "Євросолідарності" не допустити змін у законі "Про столицю", які просуває партія "Слуга народу" і концентрації влади в одних руках.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Також визначено суму грошової застави для кандидатів на місцеві вибори в 2020 році. Так, за емра Києва – 0,5 млн гривень.

Крім того, дружина колишнього Президента Петра Порошенка Марина очолила виборчий список партії "Європейська солідарність" на виборах до Київської міської ради.

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", електоральний рейтинг мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка у вересні виріс на 1,9 процентних пункти до 43,6% в порівнянні з липнем, у телеведучого Сергія Притули рейтинг знизився на 1,8 п. п. до 9,8%, а у депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірини Верещук впав на 2,5 п. п. до 6,9%.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини