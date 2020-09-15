підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 17:59 7
Суспільство 2020-09-15T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу

У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 14 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 285 осіб до 17 714, померлих — на 11 до 283.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує збільшуватися. Упродовж минулої доби вірус виявили у 285 осіб. За весь період пандемії в столиці найбільшу кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Всього коронавірус забрав життя 283 киян. На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — сказано в повідомленні.

Захворіли 171 жінка у віці від 19 до 90 років, 106 чоловіків у віці від 22 до 83 років, 4 дівчинки від 6 до 17 років і 4 хлопчики від 1 року до 15 років.

Серед захворілих 17 медиків.

У лікарні столиці госпіталізовано за минулу добу 56 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

"Одужали за добу 59 осіб. Всього коронавірус подолала 5 385 жителів Києва" , — додав Кличко.

Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано в Дніпровському районі - 70, Деснянському - 39 і Оболонському - 37.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 школи в Києві закриті на карантин.

Також в Київській області  заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

 
Більше новин про: Коронавірус Смерть від коронавірусу Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу Динаміка COVID-19 Хворі на коронавірус

Дві лікарні в Черкаській області перепрофілювали д...
Філарет захворів на коронавірс...
Кабмін встановив доплати митникам на час пандемії ...
COVID-19 забрав життя головного педіатра Львова...
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24 18:35
МАУ на місяць перенесла спецрейс з Китаю. В країні застрягли українці, які влізли в борги заради дорогого квитка 18:32
У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу 17:59
У ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака в Польщі знайшли схованку з мільйоном євро 17:58
Дві лікарні в Черкаській області перепрофілювали для лікування хворих на коронавірус 17:33
більше новин
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok