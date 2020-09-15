У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 14 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 285 осіб до 17 714, померлих — на 11 до 283.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує збільшуватися. Упродовж минулої доби вірус виявили у 285 осіб. За весь період пандемії в столиці найбільшу кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Всього коронавірус забрав життя 283 киян. На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — сказано в повідомленні.

Захворіли 171 жінка у віці від 19 до 90 років, 106 чоловіків у віці від 22 до 83 років, 4 дівчинки від 6 до 17 років і 4 хлопчики від 1 року до 15 років.

Серед захворілих 17 медиків.

У лікарні столиці госпіталізовано за минулу добу 56 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

"Одужали за добу 59 осіб. Всього коронавірус подолала 5 385 жителів Києва" , — додав Кличко.

Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано в Дніпровському районі - 70, Деснянському - 39 і Оболонському - 37.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 школи в Києві закриті на карантин.

Також в Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

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