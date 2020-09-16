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16 вересня 2020, середа, 14:51 17
Економіка 2020-09-16T16:00:05+03:00
Українські Новини
Мораторій на стягнення майна за валютними кредитами продовжили

Мораторій на стягнення майна за валютними кредитами продовжили

Ольга Фандорина
Верховна Рада України, Володимир Зеленський, мораторій, валютні кредити
Кредит. Фото: pixabay
Кредит. Фото: pixabay

Верховна Рада підтримала законопроєкт №3640 про продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитамиу  той час, як у липні бізнес брав переважно валютні кредити.

В цілому за прийняття цього законопроєкту проголосували 297 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зазначається, що 15 липня фінансовий комітет підтримав законопроєкт, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

Таким чином, дію закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" продовжили до прийняття окремого документа, який врегулює не тільки питання реструктуризації заборгованості позичальників за валютними кредитами, а й порядок / особливості звернення стягнення на іпотечне майно.

Однак цей законопроєкт президент не міг підписати через те, що "окремі його положення не узгоджуються з Конституцією і законами України".

Прийнятий 16 вересня законопроєкт продовжує мораторій на стягнення майна по валютній ипот ке, який діє з 2014 року, на шість місяців (до 21 квітня 2021, а не 1 січня 2022); також із закону виключили положення, за яким може бути примусове (без згоди власника) вилучення майна, в тому числі за договорами застави / іпотеки або відповідно до кредитного договору; НЕ будуть відбирати єдине житло позичальників, яке було закладено в якості забезпечення виконання обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк закликає населення бути обережними з кредитами "під 0%".

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Мораторій на стягнення майна за валютними кредитами продовжили
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