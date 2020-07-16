Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

Верховна Рада продовжила дію мораторію на стягнення майна за валютними кредитами до 2022 року.

За прийняття в цілому законопроєкту №3640 проголосували 349 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

15 липня фінансовий комітет підтримав законопроєкт №3640 депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

Таким чином дію закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" продовжили до прийняття окремого документа, який врегулює не тільки питання реструктуризації заборгованості позичальників за валютними кредитами, але й порядок/особливості звернення стягнення на іпотечне майно.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинність 1 січня 2022.

Як повідомляли Українські Новини, 28 грудня 2014 року Верховна Рада ввела мораторій на відчуження наданого як забезпечення валютних кредитів майна.

У середині січня 2015 президент Петро Порошенко повернув у Верховну Раду зі своїми пропозиціями цей закон. На думку Президента, цей закон не вирішує проблему погашення банківських кредитів в іноземній валюті, а лише відкладає її вирішення на невизначений термін.

На розгляді депутатів Верховної Ради законопроєкт №3613, який вводить обов'язкову реструктуризацію заборгованості за компослуги і посилює санкції до боржника. Їх фактично прирівнюють до неплатиників аліментів, позбавляючи права виїзду за кордон і керування транспортним засобом.

Національний банк закликає населення бути обережними з кредитами "під 0%".