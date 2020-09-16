В Україні хочуть заборонити імпорт картоплі з Росії

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства ініціює заборону імпорту картоплі, на яку саме знизилися ціни , з Росії.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Провів засідання робочої групи з розвитку картоплярства - обговорили інструменти підтримки вітчизняної переробки картоплі. Заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, введення державної підтримки переробки - деякі з інструментів, які будуть застосовані", — написав він.

Також Висоцький зазначив, що пріоритетом роботи на наступні кілька місяців є прийняття законодавчих ініціатив щодо ринку землі та відповідних постанов Кабінету Міністрів на їх виконання та впровадження прозорого земельного моніторингу.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства ініціює введення державної програми підтримки картоплярства на суму 160 млн гривень в 2021 році.

Після того, як раніше в Україні подорожчали всі тепличні овочі, почали знижуватися відпускні ціни на картоплю.

Перш за все, тиск на ціни спричинений досить великою пропозицією, тоді як темпи збуту картоплі досить невисокі.

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