Картоплю продають дешевше, ніж минулого року: як змінилися ціни на ринках

В Україні продовжують знижуватися відпускні ціни на картоплю після того, як в кінці червня на гуртоих ринках України вона істотно подешевшала через збільшення пропозиції. Насамперед, тиск на ціни чинить досить рясна пропозиція, тоді як темпи збуту картоплі досить невисокі. Як результат, виробники знижують ціни, щоб таким чином активізувати темпи її збуту, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, на сьогодні українські виробники пропонують до продажу картоплю за ціною 5-7 грн/кг ($0,18-0,25/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше. Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги продукції на ринку збільшуються практично щодня.

На сьогодні картоплю в Україні вже пропонують в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, більшість ключових гравців ринку не виключають подальше зниження цін у цьому сегменті, якщо темпи збуту картоплі найближчим часом не прискоряться.

Як повідомляли Українські Новини, у липні ціни на черешню підскочили вдвічі, а на цибулю злегка знизилися.

Тим часом, ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче цін на огірки.