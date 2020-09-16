Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу

той час, як серед працівників Рівненської атомної електростанції також виявили спалах коронавірусу . За минулу добу, 15 вересня, в Міністерстві внутрішніх справ діагноз коронавірусну інфекцію COVID-19 у 119 правоохоронців у

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"У підрозділах МВС коронавірусної інфекції сьогодні, 16 вересня, зафіксовано 119 випадків, з початку пандемії - 4 38 4", - сказано в ньому.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Харківській області - 17, Тернопільській - 13, а також у м.Києві - 27 випадків.

Всього з початку пандемії від COVID-19 померло 12 правоохоронців, одужали - 3 933.

Днем раніше, 14 вересня, серед правоохоронців було зареєстровано 111 нових випадків зараження на коронавірус нового типу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції щодня проводять рейди по вулицях Київ з метою виявляти порушників карантинного режиму .

Крім того, правоохоронцями було відкрито 44 кримінальних справи через порушення виборчого процесу.

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