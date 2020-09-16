підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 12:32 4
Силові структури 2020-09-16T13:02:30+03:00
Українські Новини
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу

Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу

Константин Долгий
мвс, Коронавірус, Covid-19, коронавірус у поліцейських
Поліція. Фото: Нацполіція
Поліція. Фото: Нацполіція

За минулу добу, 15 вересня, в Міністерстві внутрішніх справ діагноз коронавірусну інфекцію COVID-19 у 119 правоохоронців у той час, як серед працівників Рівненської атомної електростанції також виявили спалах коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"У підрозділах МВС коронавірусної інфекції сьогодні, 16 вересня, зафіксовано 119 випадків, з початку пандемії - 4 38 4", - сказано в ньому.

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Харківській області - 17, Тернопільській - 13, а також у м.Києві - 27 випадків.

Всього з початку пандемії від COVID-19 померло 12 правоохоронців, одужали - 3 933.

Днем раніше, 14 вересня, серед правоохоронців було зареєстровано 111 нових випадків зараження на коронавірус нового типу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції щодня проводять рейди по вулицях Київ з метою виявляти порушників карантинного режиму .

Крім того, правоохоронцями було відкрито 44 кримінальних справи через порушення виборчого процесу.

Більше новин про: мвс Коронавірус Covid-19 коронавірус у поліцейських

Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського 12:43
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356 12:35 Інфографіка
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу 12:32
Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа 12:19
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
більше новин
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok