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15 вересня 2020, вівторок, 16:52 5
Силові структури 2020-09-15T18:00:03+03:00
Українські Новини
Поліція відкрила 44 справи за фактом порушення виборчого процесу

Поліція відкрила 44 справи за фактом порушення виборчого процесу

Елизавета Драбкина
порушення, Місцеві вибори, поліця
Ігор Клименко Фото: МВС
Ігор Клименко Фото: МВС

За фактом порушення виборчого процесу поліція відкрила 44 кримінальних провадження. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зі слів очільника Національної поліції Ігоря Клименка, 5 вересня розгорнуто роботу ситуаційного центру, який буде працювати в цілодобовому режимі до оголошення результатів виборів.

За фактом порушення виборчого процесу поліція вже розпочала 44 кримінальних провадження.

"З них 18 розпочато до початку виборчого процесу, 26 - після 5 вересня. Це в основному перешкоджання здійсненню виборчого права. Після початку виборчого процесу - надання неправомірних відомостей до державного реєстру виборців і підкуп виборців. У двох кримінальних провадженнях чотирьом пред'явлено підозру", - сказав Клименко.

Голова Нацполіціі зазначив, що найбільш типові схеми, які фіксує поліція, - надання грошової винагороди за зміну місць голосування і голосів за певного кандидата, а також роздача безкоштовних подарунків різним верствам населення з логотипами кандидатів, продуктів харчування та засобів гігієни, організація безкоштовних поїздок.

"Нацполіція в режимі онлайн відстежує ситуацію з порушенням виборчого процесу і відповідно реагує. Спільно з представниками Громадянської мережі "Опора" ми створили чат-бот в Telegram. Він дозволяє в онлайн-режимі приймати інформацію з місця порушень, а поліції - оперативно перевіряти і реагувати на такі повідомлення", - додав Клименко.

Як повідомляли Українськi Новини, виборча кампанія з чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів розпочалася 5 вересня.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини 9 вересня поліція відкрила 9 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Крім того, Верховна Рада скасувала надання довідки про несудимість кандидатами на місцевих виборах.

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