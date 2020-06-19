Десантний корабель США зайшов у Чорне море для підвищення безпеки в регіоні

Десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна — морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США. Десантний корабель Oak Hill увійшов у Чорне море і приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув сюди ще два дні тому. З слів командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами. Зараз на десантному кораблі знаходяться піхотинці 26-го морського експедиційного загону і персонал десантного штурмового загону. Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а екіпаж складається з 90 людей. 29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси. Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі. Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.