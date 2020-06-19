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19 червня 2020, пʼятниця, 18:31 6
Силові структури 2020-06-19T19:00:01+03:00
Українські Новини
Десантний корабель США зайшов у Чорне море для підвищення безпеки в регіоні

Десантний корабель США зайшов у Чорне море для підвищення безпеки в регіоні

Ольга Фандорина
США, Десант, Чорне море, Морські піхотинці
Навчання військово-морських сил України і НАТО-2019 в Чорному морі. Фото: прес-служба Міноборони
Навчання військово-морських сил України і НАТО-2019 в Чорному морі. Фото: прес-служба Міноборони

Десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна — морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США.

Десантний корабель Oak Hill увійшов у Чорне море і приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув сюди ще два дні тому.

З слів командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами.

Зараз на десантному кораблі знаходяться піхотинці 26-го морського експедиційного загону і персонал десантного штурмового загону.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а екіпаж складається з 90 людей.

29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси. Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.

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