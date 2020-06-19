Десантний корабель США зайшов у Чорне море для підвищення безпеки в регіоні

Навчання військово-морських сил України і НАТО-2019 в Чорному морі. Фото: прес-служба Міноборони

Навчання військово-морських сил України і НАТО-2019 в Чорному морі. Фото: прес-служба Міноборони

Десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна — морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США.

Десантний корабель Oak Hill увійшов у Чорне море і приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув сюди ще два дні тому.

З слів командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами.

Зараз на десантному кораблі знаходяться піхотинці 26-го морського експедиційного загону і персонал десантного штурмового загону.