Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії

В той час, коли Росія буде проводити свої навчання "Кавказ-2020", Міністерство оборони планує у вересні провести військові навчання і перевірити бойову готовність армії припинити будь-які спроби Росії загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії.

Про це під час виступу в парламенті повідомив міністр оборони Андрій Таран, передають Українські Новини.

За його словами, в період проведення російських навчань "Кавказ-2020", Збройні сили України планують провести командно-штабні навчання "Об'єднання зусиль-2020".

"Планується перевірити здатність Генштабу в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО, перевірити здатність організувати взаємодію з пунктами управління Збройних сил НАТО... планується проведення перевірки бойової готовності, бойові стрільби, у тому числі зенітно-ракетних комплексів, з застосуванням літаків, сухопутних військ на наших полігонах на півдні країни", - сказав Таран.

Міноборони очікує, що представники НАТО зможуть взяти участь в українських навчаннях.

"На сьогодні розробляємо план", - зазначив міністр.

За його словами, ці навчання продемонструють готовність Збройних сил будь-яким спробам Росії загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії проти України.

При цьому він підкреслив, що Міноборони не зазначає реальної підготовки Росії до збройного наступу в період проведення навчань "Кавказ-2020".

Як повідомляли Українські Новини, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що Росія витратила близько 30 млрд доларів на тимчасово окуповані території Криму, Донецької та Луганської областей.

Крім того, санкції, введені Європейським Союзом проти Росії щодо торгівлі та інвестицій за анексію Криму, подовжено до 2021 року.