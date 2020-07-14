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14 липня 2020, вівторок, 20:05 16
Політика 2020-07-14T21:45:02+03:00
Українські Новини
Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море

Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море

Ольга Фандорина
Нато, кораблі НАТО, Кораблі НАТО у Чорному морі
Корабель НАТО. Фото: mc.nato.int
Корабель НАТО. Фото: mc.nato.int

У Чорному морі, недалеко від Одеси, 7 лютого пройшли спільні маневри двох постійних морських груп НАТО. Там пройдуть пройдуть морські навчання, організовані болгарськими та українськими військово-морськими силами. Про це сказано на сайті об'єднаного командування ВМС НАТО.

"Вперше за багато років одразу два британських військових кораблі увійшли в наше море для проведення навчань. Нагадаємо, військове гідрографічне судно HMS Enterprise H88, який супроводжував турецький тральщик TCJ Akcaj M270, пройшло Босфор 24 січня. Тут до них приєднався румунський тральщик ROS Lupu Dinescu M25. У цьому складі мінна група SNMCMG2 побувала в турецькому порту Синоп, а потім пішла в Констанцу", — зазначає видання.

Через тиждень, 31 січня, зайшов британський есмінець HMS Dunkan D37. У супроводі фрегатів, турецького TCG Gaziantep M490 і румунського ROS Regele Ferdinand F221, група попрямувала в той же румунський порт.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримала статус партнера Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з розширеними можливостями.

У лютому на Мюнхенській конференції з безпеки Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом питання надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями. Володимир Зеленський у жовтні просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.

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