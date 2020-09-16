Кабмін сьогодні проведе засідання. Порядок денний уряду

Кабінет Міністрів, який пропонує Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень, в середу має намір схвалити стратегію боротьби з організованою злочинністю.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українськi Новини.

Крім цього, уряд розгляне проєкти законів про ратифікацію угоди між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони, про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Також в порядку вказані проєкти указів Президента: про зміну складу делегації для участі в переговорах у рамках Світової організації торгівлі, а також про зміни в перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури призначення, на які погоджуються з Президентом.

Кабмін розгляне зміни до порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медикам, які працюють з хворими СОVID-19, зміни в порядок реалізації програми держгарантій медобслуговування населення у 2020 році, про можливість надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в порталі "Дія".

Крім цього, уряд має намір схвалити основні напрямки діяльності акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на 2020-2024 роки і схвалити можливість реалізації експериментального проєкту по впровадженню електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін хоче збільшити фінансування Мінкульту на 43% у 2021.

Також на обслуговування Зеленського витрати бюджету хочуть підвищити в півтора раза.

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