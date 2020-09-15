Кабмін хоче збільшити фінансування Мінкульту на 43% у 2021

Тоді як Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень , Кабмін також пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства культури і інформаційної політики на 43%, або на 3,51 млрд гривень з 8,16 млрд до 11,67 млрд гривень в проєкті державного бюджету на 2021 рік порівняно з 2020 роком.

Про це сказано в законопроєкті №4000, опублікованому на сайті Ради, передають Українські Новини.

На керівництво та управління у сфері культури та інформаційної політики пропонується виділити 33,4 млн гривень, на фінансову підтримку національних театрів - 1,6 млрд гривень, на фінансову підтримку національних художніх колективів, концертних організацій і їх дирекції, національних і державних циркових організацій - 900 млн гривень, на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, в тому числі на здійснення фондом заходів із підтримки проєктів - 697,4 млн гривень, на підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва закладами професійної передвищої та вищої освіти - 1,27 млрд гривень, на загальнодержавні заходи в сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин - 82,38 млн гривень, на виробництво (створення) і розповсюдження фільмів патріотичного спрямування - 50 млн гривень, на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів - 1 млрд гривень, на будівництво об'єктів загальнодержавного значення в сфері культури - 200 млн гривень, на Фонд розвитку установ загальнодержавного значення - 1 млрд гривень, на надання фінансової підтримки держпідприємству "Кримський дім" - 4,4 млн гривень, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидання та популяризації української літератури у світі - 151,6 млн гривень.

Також Державному комітету телебачення і радіомовлення пропонується виділити 2,35 млрд гривень (з них 2,27 млрд гривень - Національній громадській телерадіокомпанії), Держслужбі з етнополітики та свободи совісті - 16,27 млн ​​гривень, Держагентству розвитку туризму - 209,57 млн ​​гривень, Держагентству з питань мистецтв і художньої освіти - 19 млн гривень, Держагентству з питань кіно - 638,4 млн гривень.

Також 13 млн гривень пропонується виділити Держінспекції культурної спадщини, 592,8 млн гривень - Держслужбі охорони культурної спадщини та 74 млн гривень - Українському інституту національної пам'яті.

Як повідомляли Українськi Новини, на обслуговування Зеленського витрати бюджету хочуть підвищити в півтора рази.

Також в новому держбюджеті-2021 хочуть скоротити держборг до 64,6% ВВП.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини