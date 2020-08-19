"Айтішникам" хочуть підняти податки. Що пропонують депутати Ради

У Верховній Раді з'явилося кілька законопроєктів щодо IT-індустрії . Перший законопроєкт № 3933 був внесений народними депутатами від "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, Сергієм Тарутою і ін., Другий, альтернативний 3933-1 - від "Слуги народу", зокрема, його автором став голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Обидва законопроєкти пропонують перейти IT-бізнесу з відносин "компанія-ФОП" (тобто з цивільно-правових) на трудові відносини ("компанія-співробітник"). Про це пише Судово-юридична газета.

"Тобто всі "айтішники", які були ФОПами, стануть працювати "на трудову книжку". Для цього змінюється навантаження на фонд оплати праці. На сьогодні таке навантаження становить 18% ПДФО, 1,5% військовий збір і 22% ЄСВ (мінімальний ЄСВ приблизно 1000 гривень). Максимальний розмір ЄСВ становить приблизно 75 тис. гривень (15 "мінімалок"). Таким чином, податкове навантаження на зарплату до 75 тисяч гривень становить 41,5%", - підкреслює ексглава Державної податкової служби Верланов.



За законопроєктом №3933 пропонується зменшити ставки ПДФО до 5% і ЄСВ до 5%, а військовий збір взагалі не застосовувати. Однак скористатися цим режимом можна тільки тоді, коли зарплата становить понад 5 мінімальних зарплат.

Що стосується компаній, то 3933 пропонує для них знижену в 2 рази ставку податку на прибуток, тобто не 18%, а 9%.

Альтернативний законопроєкт 3933-1 Гетманцева аналогічно пропонує ПДФО та ЄСВ - 5%, військовий збір не застосовується.

"Єдине, про що не говорить законопроєкт, це про якийсь мінімум з ПДФО, який необхідно оподатковувати. Але він не говорить про це прямо, як минулий законопроєкт. У проєкті змін до НК написано 1200 євро на місяць, а в профільному законі, який фактично буде регулювати IT-індустрію - 1500 євро", - додав ексглава ДПС.

Скільки податків заплатить IT-інженер



Наразі, як зазначає Сергій Верланов, податкове навантаження на зарплату IT-інженера, який знаходиться в трудових відносинах з юрособою, за умови зарплати в сумі 50 тисяч гривень складе 20 750 гривень (18% ПДФО, 1, 5% військовий збір і 22% ЄСВ).

У разі, якщо такий інженер працює як ФОП, то з 50 тис. гривень він заплатить близько 3500 гривень податків (очевидно, чому галузь працює в такому режимі).

По законопроєкту 3933:

Виплачуючи зарплату в 50 тис. гривень, компанія повинна буде виплатити близько 12 тисяч гривень податку.

По законопроєкту 3933-1:

Виплачуючи зарплату в 50 тис. гривень, компанія повинна буде виплатити близько 5 тисяч гривень податку.

"Однак законопроєкт 3933-1 вводить для компаній специфічний режим оподаткування податком на прибуток. Цей режим дуже схожий на податок на виведений капітал і, головне, якщо компанія обере цей режим, вона фактично вже не зможе одночасно працювати також і з ФОПами. Це буде дуже невигідно", - зазначив Сергій Верланов.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

За результатами соцопитування КМІС, сплачувати низькі податки і самостійно розпоряджатися своїми доходами воліють понад 56% населення України.

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