Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня

Уряд Непалу має намір почати послаблювати карантинні обмеження та відкрити деякі регіони країни для туристів, тоді як Румунія продовжила дію режиму НС і заборона на в'їзд іноземних громадян

Про це під час брифінгу заявив представник уряду і міністр внутрішніх справ Непалу Прадіп Гьявалі, повідомляє 4sport.ua.

На фоні покращення ситуації з поширенням коронавірусу нового типу влада Непалу збирається послаблювати введені півроку тому карантинні заходи і поступово відкривати країну для туристів.

Уже в четвер, 17 вересня, в Непалі знову запрацюють внутрішні авіарейси і міжміські перевезення, також роботу відновлять заклади громадського харчування і готелі.

З слів Гьявалі, туристам доведеться почекати ще місяць. Згідно з постановою, туристичні агентства зможуть проводити експедиції в Гімалаї для іноземців з 17 жовтня. Через тривалий карантиу частина місцевого населення зіткнулася з фінансовими проблемами, так як їх дохід безпосередньо залежить від туристів, що прибувають до Гімалаї.

В уряді звернули увагу, що незважаючи на пом'якшення обмежень, заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусу, повинні строго дотримуватися в літаках, ресторанах і готелях.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Непалу, з початку пандемії в країні було підтверджено 56 788 випадків зараження коронавірусом нового типу. Побороти захворювання змогли більш ніж 40 тис. людей, ще 371 — помер від важкої форми захворювання COVID-19.

Як раніше повідомляли Українські Новини, через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусом влада Португалії поширили дію режиму надзвичайного стану на всю територію країни.

Крім того, влада Австрії та Чехії оголосили про початок другої хвилі поширення коронавірусу і приготувалися до введення більш жорстких обмежень.

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