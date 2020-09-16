40 людей постраждали через зіткнення поїзда з шкільним автобусом у Новій Зеландії

Тоді як в Києві дорожня аварія забрала життя трьох людей , в Новій Зеландії одна людина загинула і ще не менш ніж 40 постраждали після того, як поїзд протаранив шкільний автобус. Про це повідомляє видання RNZ, передають Українські Новини.

Інцидент стався в середу, 16 вересня, в районі населеного пункту Пальмерстон-Норт. З слів очевидців події, пише видання, поїзд врізався в середину автобуса, який був заповнений дітьми.

В результаті кілька десятків людей зазнали травм. Відомо, що бригади швидкої допомоги, які прибули на місце, госпіталізували сімох людей. Всі вони перебувають у стабільному стані.

Повідомляється, що водій автобуса, який зіткнувся з поїздом, загинув на місці від отриманих травм.

Як повідомляли Українські Новини, п'яний водій розбив 5 машин у центрі Києва, намагаючись втекти від поліції.

Раніше повідомлялося, що в Київській області в ДТП за участю трьох автомобілів і мотоцикла загинули дві людини. З травмами різного ступеня тяжкості медики госпіталізували ще двох постраждалих.

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