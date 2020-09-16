підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • 40 людей постраждали через зіткнення поїзда з шкільним автобусом у Новій Зеландії
16 вересня 2020, середа, 10:06 5
Світ 2020-09-16T10:45:01+03:00
Українські Новини
40 людей постраждали через зіткнення поїзда з шкільним автобусом у Новій Зеландії

40 людей постраждали через зіткнення поїзда з шкільним автобусом у Новій Зеландії

Константин Долгий
ДТП, Аварія, Нова Зеландія, Шкільний автобус, ДТП з поїздом
Місце зіткнення поїзда і шкільного автобуса. Фото: rnz.co.nz
Місце зіткнення поїзда і шкільного автобуса. Фото: rnz.co.nz

Тоді як в Києві дорожня аварія забрала життя трьох людей, в Новій Зеландії одна людина загинула і ще не менш ніж 40 постраждали після того, як поїзд протаранив шкільний автобус. Про це повідомляє видання RNZ, передають Українські Новини.

Інцидент стався в середу, 16 вересня, в районі населеного пункту Пальмерстон-Норт. З слів очевидців події, пише видання, поїзд врізався в середину автобуса, який був заповнений дітьми.

В результаті кілька десятків людей зазнали травм. Відомо, що бригади швидкої допомоги, які прибули на місце,  госпіталізували сімох людей. Всі вони перебувають у стабільному стані.

Повідомляється, що водій автобуса, який зіткнувся з поїздом, загинув на місці від отриманих травм.

Як повідомляли Українські Новини, п'яний водій розбив 5 машин у центрі Києва, намагаючись втекти від поліції.

Раніше повідомлялося, що в Київській області в ДТП за участю трьох автомобілів і мотоцикла загинули дві людини. З травмами різного ступеня тяжкості медики госпіталізували ще двох постраждалих.

Більше новин про: ДТП Аварія Нова Зеландія Шкільний автобус ДТП з поїздом

Вночі в Києві мотоцикліст збив пішохода: загинули ...
В Київській області сталася масштабна ДТП: 2 людин...
Нова Зеландія зупинила коронавірус. За добу в краї...
Шкільний автобус потрапив у ДТП в Дніпропетровські...
Гривня стрімко дешевшає. Курс НБУ на 16 вересня
У Києві за останню добу 11 людей померли від коронавірусу
Новини
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: timer-odessa.net
Труханов вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова 10:45 Відео
Долар і євро знову злетіли в ціні. Курс валют на 16 вересня 10:30
Депутат Касай вийшов з партії "Слуга народу" 10:30
"Динамо" - клуби з Нідерландів: кияни лідирують в протистоянні з футболістами з країни тюльпанів і вітряків 10:15
Операцію з приватизації готелю "Дніпро" кредитував український банк "Січ" 10:07
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
Владислав Трубіцин. Фото: Культурні новації.
У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST" 10:09
більше новин
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ за добу і запустили безпілотник за лінію розмежування 09:25
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
Військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 12:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok