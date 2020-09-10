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  • В Київській області сталася масштабна ДТП: 2 людини загинули, ще 2 в лікарні
10 вересня 2020, четвер, 23:45 6
Події 2020-09-11T00:15:02+03:00
Українські Новини
В Київській області сталася масштабна ДТП: 2 людини загинули, ще 2 в лікарні

В Київській області сталася масштабна ДТП: 2 людини загинули, ще 2 в лікарні

Ольга Фандорина
ДТП, Аварія, смертельна ДТП, ДТП в Київській області, ДТП з постраждалими
ДТП. Фото: kv.npu.gov.ua
ДТП. Фото: kv.npu.gov.ua

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів і мотоцикла. В результаті аварії загинули двоє людей і ще двоє отримали численні тілесні ушкодження. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталася на автодорозі Бориспіль-Дніпро поблизу села Світанок Переяслав-Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля KIA, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mazda, після чого зіткнувся з автомобілем "ВАЗ", і в подальшому водій мотоцикла скоїв зіткнення з авто "ВАЗ".

Від отриманих травм на місці аварії загинув 40-річний водій мотоцикла та 69-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ". Тілесні ушкодження отримав 71-річний водій цього ж авто, а також водій KIA. Їх госпіталізували в лікарню з численними травмами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) УКУ.

Як повідомляли Українські Новини, 26 серпня в місті Березань Київської області сталася смертельна ДТП – двоє людей загинули, а ще трьох госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Крім того, нетверезий водій збив на автомобілі 3 курсанток в Києві. Зазначається, що двом дівчатам ампутували по нозі, а стан третьої постраждалої трохи кращий.

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