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15 вересня 2020, вівторок, 21:00 3 Інфографіка
Суспільство 2020-09-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Останні теплі дні. Синоптики показали, як зміниться погода до кінця тижня

Останні теплі дні. Синоптики показали, як зміниться погода до кінця тижня

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, Прогноз погоди на завтра
Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

І поки синоптик обіцяє восени похолодання в кінці тижня, за прогнозом погоди на середу, 16 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

15 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.ф

Погода 16 вересня. Карта: УкргідрометцентрПогода 16 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Уже в четвер, 17 вересня, в західних і північних областях пройдуть дощі. Температура вдень піде на спад. 

Погода 17 вересня. Карта: УкргідрометцентрПогода 17 вересня. Карта: Укргідрометцентр

У п'ятницю температура повітря буде від +13 до +24 градусів вдень, температура вночі - +6 .. + 16 градусів. 

Погода 18 вересня. Карта: УкргідрометцентрПогода 18 вересня. Карта: Укргідрометцентр

У суботу очікується +14 .. + 19 вдень, вночі +5 .. + 12 градусів. 

Погода 19 вересня. Карта: УкргідрометцентрПогода 19 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень.

В жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань  до заморозків на грунті.

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