Останні теплі дні. Синоптики показали, як зміниться погода до кінця тижня

І поки синоптик обіцяє восени похолодання в кінці тижня , за прогнозом погоди на середу, 16 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

15 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.ф

Погода 16 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Уже в четвер, 17 вересня, в західних і північних областях пройдуть дощі. Температура вдень піде на спад.

Погода 17 вересня. Карта: Укргідрометцентр

У п'ятницю температура повітря буде від +13 до +24 градусів вдень, температура вночі - +6 .. + 16 градусів.

Погода 18 вересня. Карта: Укргідрометцентр

У суботу очікується +14 .. + 19 вдень, вночі +5 .. + 12 градусів.

Погода 19 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень.

В жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

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