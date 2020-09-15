Останні теплі дні. Синоптики показали, як зміниться погода до кінця тижня

І поки синоптик обіцяє восени похолодання в кінці тижня, за прогнозом погоди на середу, 16 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +13...+15 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +25...+30 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів. 15 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.ф Погода 16 вересня. Карта: Укргідрометцентр Уже в четвер, 17 вересня, в західних і північних областях пройдуть дощі. Температура вдень піде на спад. Погода 17 вересня. Карта: Укргідрометцентр У п'ятницю температура повітря буде від +13 до +24 градусів вдень, температура вночі - +6 .. + 16 градусів. Погода 18 вересня. Карта: Укргідрометцентр У суботу очікується +14 .. + 19 вдень, вночі +5 .. + 12 градусів. Погода 19 вересня. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень. В жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.