Ще тиждень тепла, а потім похолодання і перші заморозки: синоптик дала несподіваний прогноз

опри те, що синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень . В Україні за прогнозом погоди вже 18 вересня прийде похолодання, можливі навіть перші заморозки п Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Похолодання почнеться в п'ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12 +17 градусів. А ось в нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини. Цю дуже важливу інформацію ще буду уточнювати" , - написала вона.



Незважаючи на це, попереду ще цілий тиждень буде сонячна і тепла погода.



Повідомляється, що в понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Leiki. Сухо і сонячно буде сьогодні всюди.

Температура повітря також очікується комфортною, +23 +27 градусів, на Закарпатті та у південній частині місцями +28 +30 градусів.



У столиці 14-го вересня буде сонячно і +25 градусів. Так ще триватиме кілька днів.

Погода в Україні. Карта: Facebook / Наталія Діденко

Однак уже в четвер увечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт з дощем і в п'ятницю в Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря.





Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

Перші заморозки очікуються в середині вересня.

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