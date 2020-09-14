Ще тиждень тепла, а потім похолодання і перші заморозки: синоптик дала несподіваний прогноз

В Україні за прогнозом погоди вже 18 вересня прийде похолодання, можливі навіть перші заморозки попри те, що синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень . Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко. "Похолодання почнеться в п'ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12 +17 градусів. А ось в нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини. Цю дуже важливу інформацію ще буду уточнювати" , - написала вона. Незважаючи на це, попереду ще цілий тиждень буде сонячна і тепла погода. Повідомляється, що в понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Leiki. Сухо і сонячно буде сьогодні всюди. Температура повітря також очікується комфортною, +23 +27 градусів, на Закарпатті та у південній частині місцями +28 +30 градусів. У столиці 14-го вересня буде сонячно і +25 градусів. Так ще триватиме кілька днів. Погода в Україні. Карта: Facebook \/ Наталія Діденко Однак уже в четвер увечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт з дощем і в п'ятницю в Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря. Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті. Перші заморозки очікуються в середині вересня.