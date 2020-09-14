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14 вересня 2020, понеділок, 05:50 7 Карта
Життя 2020-09-14T10:30:03+03:00
Українські Новини
Ще тиждень тепла, а потім похолодання і перші заморозки: синоптик дала несподіваний прогноз

Ще тиждень тепла, а потім похолодання і перші заморозки: синоптик дала несподіваний прогноз

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на тиждень
Заморозки. Фото: pinterest
Заморозки. Фото: pinterest

В Україні за прогнозом погоди вже 18 вересня прийде похолодання, можливі навіть перші заморозки попри те, що синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень . Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Похолодання почнеться в п'ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12 +17 градусів. А ось в нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, крім південної частини. Цю дуже важливу інформацію ще буду уточнювати" , - написала вона. 

Незважаючи на це, попереду ще цілий тиждень буде сонячна і тепла погода.

Повідомляється, що в понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Leiki. Сухо і сонячно буде сьогодні всюди.

Температура повітря також очікується комфортною, +23 +27 градусів, на Закарпатті та у південній частині місцями +28 +30 градусів.

У столиці 14-го вересня буде сонячно і +25 градусів. Так ще триватиме кілька днів.

Погода в Україні. Карта: Facebook / Наталія ДіденкоПогода в Україні. Карта: Facebook / Наталія Діденко

Однак уже в четвер увечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт з дощем і в п'ятницю в Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань  до заморозків на грунті.

Перші заморозки очікуються в середині вересня.

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