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15 вересня 2020, вівторок, 23:30 5
Вибори 2020-09-16T00:45:01+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала журналіста Крутчака кандидатом в депутати в окрузі №208 Чернігівської області

ЦВК зареєструвала журналіста Крутчака кандидатом в депутати в окрузі №208 Чернігівської області

Анна Рудык
Чернігівська область, Кандидат у депутати, Василь Крутчак
Василь Крутчак
Василь Крутчак

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала члена політичної партії "Право-консервативна партія України" Північний шлях" Василя Крутчака кандидатом в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області, тоді як поліція відкрила 44 справи за фактами порушення виборчого процесу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"Розглянувши заяву політичної партії "Право-консервативна партія України "Північний шлях" разом з іншими документами про реєстрацію кандидата в народні депутати України Василя Крутчака, висунутого 9 вересня 2020 року на IX з'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, комісія зареєструвала зазначеного кандидата в народні депутати", - сказано в ньому.

Крутчак балотувався на проміжних виборах в Раду в 2015 році як самовисуванець по одномандатному виборчому округу №205 (Чернігів).

Як повідомляли Українськi Новини, рейтинг УДАРу і "Євросолідарності" в Києві впав, а "Слуги народу", "Голосу" і ОПЗЖ - виріс.

Також у Притули і Верещук за півтора місяці впав рейтинг на виборах мера.

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