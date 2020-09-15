ЦВК зареєструвала журналіста Крутчака кандидатом в депутати в окрузі №208 Чернігівської області

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала члена політичної партії "Право-консервативна партія України" Північний шлях" Василя Крутчака кандидатом в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області, тоді як поліція відкрила 44 справи за фактами порушення виборчого процесу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

"Розглянувши заяву політичної партії "Право-консервативна партія України "Північний шлях" разом з іншими документами про реєстрацію кандидата в народні депутати України Василя Крутчака, висунутого 9 вересня 2020 року на IX з'їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, комісія зареєструвала зазначеного кандидата в народні депутати", - сказано в ньому.

Крутчак балотувався на проміжних виборах в Раду в 2015 році як самовисуванець по одномандатному виборчому округу №205 (Чернігів).

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