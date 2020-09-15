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15 вересня 2020, вівторок, 19:07 7
Політика 2020-09-15T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Притули і Верещук за півтора місяця знизився рейтинг

У Притули і Верещук за півтора місяця знизився рейтинг

Ольга Фандорина
Віталій Кличко, Київ, соцопитування, Сергій Притула, Місцеві вибори, Ірина Верещук, Вибори мера Києва
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", електоральний рейтинг мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка у вересні зріс на 1,9 процентних пункту до 43,6% порівняно з липнем, у телеведучого Сергія Притули рейтинг знизився на 1,8 п . п. до 9,8%, а у депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірини Верещук впав на 2,5 п.п. до 6,9%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Опитування проводилося 4-9 вересня серед 1,2 тис. повнолітніх жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (попереднє опитування було проведено 26-27 липня).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

У вересні серед тих, хто взяв би учать у виборах мера Києва і визначився з кандидатом, Кличку віддали б голоси 43,6% респондентів (у липні - 41,7%), Притулі - 9,8% (у липні - 11,6 %), Верещук - 6,9% (у липні 9,4%).

6,4% респондентів проголосували б за власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського (у липні - 9%), 5,8% - за колишнього голову Київміськадміністрації Олександра Попова (раніше - 4,5%), 4,2% - за колишнього мера Києва Олександра Омельченка (раніше - 3,3%).

Ще 4% віддали б голос за журналіста Дмитра Гордона.

Як повідомляли Українськi Новини, Верещук стала героїнею мемів.

Верещук викликала Кличка на дебати.

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