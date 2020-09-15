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15 вересня 2020, вівторок, 19:10 7
Вибори 2020-09-15T21:00:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг УДАРу і "Євросолідарності" в Києві впав, а "Слуги народу", "Голосу" і ОПЗЖ — зріс

Рейтинг УДАРу і "Євросолідарності" в Києві впав, а "Слуги народу", "Голосу" і ОПЗЖ — зріс

Александр Савич
соцопитування, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
Соціологічна група
Соціологічна група "Рейтинг" представила результати нового соцопитування. Фото: Pixabey

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", електоральний рейтинг на виборах до Київської міської ради у вересні порівняно з серпнем у партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка" впав на 5 процентних пунктів до 23,6%, у "Європейської солідарності "знизився на 0,9 п.п. до 13,1%, у "Слуги народу" зріс на 2,9 п.п. до 13,6%, у "Голосу" - на 1,7 п.п. до 8,2%, у "Опозиційної платформи" - "За життя" — на 0,6 п.п. до 7,4%, тоді як "Свобода", "Самопоміч", партії Ляшка і Берези не проходять до Київради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, за УДАР готові проголосувати 23,6% опитаних (у серпні було 28,6%), за "Євросолідарність" - 13,1% (у серпні - 14%), за "Слугу народу" - 13,6% (було 10,7%), "Голос" - 8,2% (було - 6,5%), за ОПЗЖ - 7,4% (було 6,8%), за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"- 7,3% (було - 6,4%), за "Перемогу Пальчевського" - 3,9% (було 6,9%), за "Силу і честь" - 3,4% (було 5,5%), за партію Шарія - 3,7% (було 3,8%).

Решта партій набирають менше 3% голосів.

Опитування проводилося 4-9 вересня серед 1,2 тис. повнолітніх жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, у той час як попереднє опитування було проведено 31 серпня - 1 вересня.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.

Як повідомляли Українські новини, директор центру "Соціальний моніторинг" заявив, що в 2-ій тур в Києві вийдуть Кличко і Пальчевський .

Також визначено заставу для кандидатів на місцеві вибори .

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