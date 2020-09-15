Рейтинг УДАРу і "Євросолідарності" в Києві впав, а "Слуги народу", "Голосу" і ОПЗЖ — зріс

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", електоральний рейтинг на виборах до Київської міської ради у вересні порівняно з серпнем у партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка" впав на 5 процентних пунктів до 23,6%, у "Європейської солідарності "знизився на 0,9 п.п.

до 13,1%, у "Слуги народу" зріс на 2,9 п.п.

до 13,6%, у "Голосу" - на 1,7 п.п.

до 8,2%, у "Опозиційної платформи" - "За життя" — на 0,6 п.п.

до 7,4%, тоді як