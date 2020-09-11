Ситник порушує закон, ігноруючи рішення КС про незаконність його призначення, – заява в ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) має розслідувати невиконання Артемом Ситником рішення Конституційного Суду України про незаконність його призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це йдеться в заяві народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Іллі Киви, що оприлюднена на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

"28 серпня Конституційний Суд України прийняв рішення про неконституційність указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. З огляду на те, що правові підстави у вигляді акту про його призначення перестали існувати, він не має права здійснювати повноваження директора НАБУ з моменту прийняття відповідного рішення КСУ. Однак Ситник, знаючи достовірно про таке рішення суду, не вчинив жодних дій для виконання рішення суду і завершення свого перебування на посаді, навіть навпаки - він продовжив називати себе директором НАБУ і здійснювати дії по виконанню повноважень, чим умисне не виконує рішення суду", - йдеться в документі.

Ілля Кива підкреслив, що Ситник фактично самовільно привласнив владні повноваження і звання службової особи.

"Після втрати повноважень, ігноруючи те, що директор несе відповідальність за діяльність НАБУ, зокрема, законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, дотримання прав і свобод осіб, А.Ситник продовжив організовувати роботу НАБУ. Він також продовжує видавати накази, розпорядження, доручення, які є обов'язковими для виконання співробітниками НАБУ, займається питаннями щодо заохочення та дисциплінарних стягнень стосовно працівників НАБУ, а також видає дозволи на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових і слідчих дій НАБУ. Він має доступ до держтаємниці", - зазначив нардеп.

При цьому він підкреслює: "Все вищевикладене свідчить, що в діях Ситника містяться ознаки злочинів, передбачених ст. 382 КК України (невиконання судового рішення) та ст. 353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Прошу вас внести відомості в ЕРДР і розпочати кримінальне провадження щодо А.Ситника", - йдеться в заяві.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини