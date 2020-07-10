У червні в Україні виявили майже півтори тисячі нових випадків ВІЛ і 374 випадків СНІДу

У червні було зареєстровано 374 осіб з діагнозом синдром набутого імунодефіциту (СНІД), а також 1 467 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), раніше, у квітні у квітні було зареєстровано 1 053 нових випадків ВІЛ, у 309 осіб діагностовано СНІД.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У червні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 467 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 374 пацієнтів діагностовано СНІД, 183 людини померло від СНІДу", - сказано в ньому.

Серед нових випадків переважає гетеросексуальний шлях інфікування - 794 випадки.

У 37 випадках констатовано гомосексуальний шлях інфікування, в 632 випадках - ін'єкційний, у 139 випадках - передача інфекції дитині від матері (зазначається, що в останньому випадку більшість з пацієнтів після 18 місяців не будуть мати ВІЛ-інфекції).

У 2 випадках шлях інфікування не встановлено.

Раніше Українські Новини писали про те, що МОЗ затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

Також вперше за 20 років вчені знайшли новий штам ВІЛ.