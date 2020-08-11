Захворюваність на туберкульоз в Україні за місяць різко зросла

В той час, як у червні в Україні зареєстрували 1 199 випадків захворювання на туберкульоз, у липні цей показник зріс до 1 530 випадків. липні цей показник зріс до 1 530 випадків.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У липні 2020 року в Україні зареєстровано 1 530 випадків туберкульозу", - сказано в ньому.

При цьому у 1 256 пацієнтів туберкульоз зареєстровано вперше.

У 274 пацієнтів зареєстрований рецидив, 34 пацієнти відновили лікування після перерви, 95 пацієнтів почали повторне лікування після невдалого.

Серед пацієнтів, у яких в червні зареєстрований туберкульоз, переважають чоловіки (1 079 випадків), жителі міст (1 019 випадок).

Зазначається, що 345 пацієнтів почали лікування мультирезисцентного туберкульозу.

Всього станом на липень від туберкульозу лікувалося 15 219 осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, вчені вважають, у квітні було зареєстровано 1 254 випадки туберкульозу.

Також у червні було зареєстровано 1 467 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 374 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).