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15 вересня 2020, вівторок, 20:33 6
Суспільство 2020-09-15T21:30:01+03:00
Українські Новини
Захворюваність на ВІЛ знижується. За місяць зафіксовано 1,3 тис. нових випадків

Захворюваність на ВІЛ знижується. За місяць зафіксовано 1,3 тис. нових випадків

Анна Рудык
Статистика, ВІЛ, СНІД, Інфіковані ВІЛ
СНІД. Фото: spid.ru
СНІД. Фото: spid.ru

Після того, як в липні в Україні зменшилася кількість виявлених випадків ВІЛ і СНІД, в  серпні було зареєстровано 1 331 новий випадок вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 346 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, 191 людина померла від СНІДу", — сказано в ньому.

Серед нових випадків переважає гетеросексуальний шлях інфікування - 740 випадків.

У 25 випадках констатовано гомосексуальний шлях інфікування, в 550 випадках - ін'єкційний, в 160 випадках - передача інфекції дитині від матері (зазначається, що в останньому випадку більшість з пацієнтів після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції).

У 10 випадках шлях інфікування не встановлено.

Як повідомляли Українськi Новини, частина коштів, які повинні були бути витрачені на лікування ВІЛ, використовувалися не за призначенням.

Також МОЗ затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

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