Захворюваність на ВІЛ знижується. За місяць зафіксовано 1,3 тис. нових випадків

Після того, як в липні в Україні зменшилася кількість виявлених випадків ВІЛ і СНІД, в серпні було зареєстровано 1 331 новий випадок вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 346 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, 191 людина померла від СНІДу", — сказано в ньому.

Серед нових випадків переважає гетеросексуальний шлях інфікування - 740 випадків.

У 25 випадках констатовано гомосексуальний шлях інфікування, в 550 випадках - ін'єкційний, в 160 випадках - передача інфекції дитині від матері (зазначається, що в останньому випадку більшість з пацієнтів після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції).

У 10 випадках шлях інфікування не встановлено.

Як повідомляли Українськi Новини, частина коштів, які повинні були бути витрачені на лікування ВІЛ, використовувалися не за призначенням.

Також МОЗ затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

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