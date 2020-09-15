"Динамо" обіграло "АЗ" 2-0 і пройшло в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 15 вересня, київське "Динамо" зустрілося з алкмаарським "АЗ" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів . Кияни перемогли з рахунком 2-0 і пройшли в плей-офф кваліфікації ЛЧ. Про це повідомляє УЄФА.

Незважаючи на те, що букмекери перед матчем фаворитом зустрічі вважали нідерландський клуб, кияни переграли суперника в тактичному плані і здобули впевнену перемогу, забивши 2 м'ячі у ворота противника, і не пропустивши жодного у свої.

Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, а от у другому "Динамо" двічі забило, виборів собі право зіграти в плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Спочатку Жерсон Родрігес відкрив рахунок на 49 хвилині матчу, а потім Микола Шапаренко подвоїв перевагу киян на 86 хвилині.

У цьому сезоні 3-ій раунд кваліфікації ЛЧ проходить не в двоматчевому форматі, як завжди, а в одноматчевому. Тому перемога киян сьогодні відразу виводить їх в плей-офф кваліфікації без необхідності грати матч-відповідь.

У плей-офф кваліфікації ЛЧ "Динамо" зіграє з переможцем пари 3-го раунду кваліфікації "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія), чиє протистояння проходить в ці хвилини.

Як повідомляли Українські новини, збірна України двічі починала вести в рахунку в матчі зі швейцарцями і перемогла.

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