Глобальний збій у Telegram: додаток не працює в Україні та Білорусі

У вівторок, 15 вересня, у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій, проблеми зі зв'язком виникають у користувачів з усього світу, але найгірша ситуація в Бразилії, Україні та Білорусі. Про це свідчать дані сервісу downdetector .

Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.

За даними сервісу, в 97% випадків проблеми пов'язані з підключенням Telegram до мережі інтернет, а в 2% - не надсилаються повідомлення.

Раніше через аварійне відключення в Києві без світла залишився метрополітен. Люди підсвічували собі дорогу телефонами.

У додатку Monobank теж були збої. Користувачі сервісу повідомляли, що не вводиться пароль і вони не можуть увійти в додаток далі першої сторінки (проходження аутентифікації).

У липні одна з найбільших в світі комунікаційних платформ Viber різко перестала працювати на пристроях Apple. Про це свідчили невдалі спроби користувачів системи iOS відкрити месенджер.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини