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15 вересня 2020, вівторок, 22:01 8
Політика 2020-09-15T22:45:02+03:00
Українські Новини
Глобальний збій у Telegram: додаток не працює в Україні та Білорусі

Глобальний збій у Telegram: додаток не працює в Україні та Білорусі

Ольга Фандорина
Telegram, збій в роботі, соцмережі
Telegram. Фото: meduza.io
Telegram. Фото: meduza.io

У вівторок, 15 вересня, у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій, проблеми зі зв'язком виникають у користувачів з усього світу, але найгірша ситуація в Бразилії, Україні та Білорусі. Про це свідчать дані сервісу downdetector.

Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.

За даними сервісу, в 97% випадків проблеми пов'язані з підключенням Telegram до мережі інтернет, а в 2% - не надсилаються повідомлення.

В роботі Telegram стався масштабний збій

Раніше через аварійне відключення в Києві без світла залишився метрополітен. Люди підсвічували собі дорогу телефонами.

У додатку Monobank теж були збої. Користувачі сервісу повідомляли, що не вводиться пароль і вони не можуть увійти в додаток далі першої сторінки (проходження аутентифікації).

У липні одна з найбільших в світі комунікаційних  платформ Viber різко перестала працювати на пристроях Apple. Про це свідчили невдалі спроби користувачів системи iOS відкрити месенджер.

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