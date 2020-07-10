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10 липня 2020, пʼятниця, 15:37 9 Карта
Технології 2020-07-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Viber, Монобанк і Приват24 перестали запускатися на пристроях Apple через програмний збій

Viber, Монобанк і Приват24 перестали запускатися на пристроях Apple через програмний збій

Елизавета Кесельман
Apple, Приватбанк, Viber
Viber. Фото: pixabay
Viber. Фото: pixabay

На пристроях Apple різко перестала працювати одна з найбільших у світі комунікаційних платформ Viber, яка в червні запустила для своїх користувачів нову функцію групових відеодзвінків необмеженої тривалості з участю до 20 осіб. Про це свідчать невдалі спроби користувачів системи iOS відкрити месенджер, повідомляють Українські Новини.

Зокрема, при спробі відкрити месенджер на iPhone різних моделей, застосунок "вилітає". Інструкція, надана компанією Apple, пропонує кілька дій, але вони не працюють.

Деталі появи та усунення проблеми з'ясовуються.

Як передає Telegram-канал Правда UA, крім додатка Viber, деякі користувачі скаржаться на збої в роботі онлайн-банкінгу Privat-24 і Monobank у багатьох країнах.

У багатьох країнах різко перетягни працювати додатки Viber, Monobank і Privat24. Карта: Telegram/ ПРАВДА UAУ багатьох країнах різко перетягни працювати додатки Viber, Monobank і Privat24. Карта: Telegram/ ПРАВДА UA

Скріншот: Telegram/ ПРАВДА UAСкріншот: Telegram/ ПРАВДА UA

Водночас, в Приватбанку заявили, що інтернет-банкінг працює без збоїв на пристроях Apple.

В самому месенджері заявили, що з'ясовують причину виникнення проблеми. Viber закликав усіх користувачів не видаляти і не перевстановлювати програму.

"Тисячі застосунків в світі, включаючи Viber, не працюють на iOS/iPhone через технічні проблеми, які буде виправлено найближчим часом. Не видаляйте і не переустанавливайте Viber найближчим часом - це не вирішить проблеми", - йдеться в офіційній заяві програми на сторінці в Facebook.

Скріншот: Facebook/ViberСкріншот: Facebook/Viber

Водночас, в Apple не анонсували, коли усунуть проблему.

Як повідомляли Українські Новини, у начане червня у застосунку Приватбанку стався масовий збій. Клієнти не могли скористатися послугами онлайн. Причиною поломки онлайн-банкінгу стала аварійна ситуація мережевого обладнання.

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