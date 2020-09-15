Трамп заявив, що хотів ліквідувати президента Сирії Асада, але Пентагон його не підтримав

Слідом за заявою про те, що у Сполучених Штатів Америки є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає , президент США Дональд Трамп заявив, що кілька років тому підтримував ідею ліквідувати президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Foxnews.

Проти цього рішення виступав ексглава Пентагону Джеймс Меттіс.

"Я б краще його ліквідував. У мене все було готово. Меттіс не хотів цього робити. Меттіс був сильно переоціненим генералом", — сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що не шкодує про те, що це рішення не було прийняте, тому що не було жодних гарантій успіху цього плану.

"Ви знаєте, я вважав його виразно поганою людиною, але у мене був шанс убити його, якщо б я захотів, і Меттіс був проти. Меттіс був проти всього цього", — заявив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трампа третій рік поспіль висувають на Нобелівську премію миру. В цьому році за роботу Трампа з врегулювання конфліктів у всьому світі, в тому числі і на Близькому Сході.

Також за 2 місяці до виборів президента США рейтинг Трампа почав рости.

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