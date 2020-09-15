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  • Трамп заявив, що хотів ліквідувати президента Сирії Асада, але Пентагон його не підтримав
15 вересня 2020, вівторок, 21:43 7
Америка 2020-09-15T23:00:02+03:00
Українські Новини
Трамп заявив, що хотів ліквідувати президента Сирії Асада, але Пентагон його не підтримав

Трамп заявив, що хотів ліквідувати президента Сирії Асада, але Пентагон його не підтримав

Александр Савич
США, Пентагон, Башар Асад, Дональд Трамп, сирія
Дональд Трамп хотів ліквідувати президента Сирії Асада. Фото: championat.com
Дональд Трамп хотів ліквідувати президента Сирії Асада. Фото: championat.com

Слідом за заявою про те, що у Сполучених Штатів Америки є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає, президент США Дональд Трамп заявив, що кілька років тому підтримував ідею ліквідувати президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє Foxnews.

Проти цього рішення виступав ексглава Пентагону Джеймс Меттіс.

"Я б краще його ліквідував. У мене все було готово. Меттіс не хотів цього робити. Меттіс був сильно переоціненим генералом", — сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що не шкодує про те, що це рішення не було прийняте, тому що не було жодних гарантій успіху цього плану.

"Ви знаєте, я вважав його виразно поганою людиною, але у мене був шанс убити його, якщо б я захотів, і Меттіс був проти. Меттіс був проти всього цього", — заявив Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трампа третій рік поспіль висувають на Нобелівську премію миру. В цьому році за роботу Трампа з врегулювання конфліктів у всьому світі, в тому числі і на Близькому Сході.

Також за 2 місяці до виборів президента США рейтинг Трампа почав рости.

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