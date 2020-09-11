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11 вересня 2020, пʼятниця, 19:45 7
Америка 2020-09-11T21:00:09+03:00
Українські Новини
Трамп заявив, що у США є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає

Трамп заявив, що у США є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає

Александр Савич
США, Дональд Трапм, Озброєння, Ядерна зброя, ядерне озброєння
Трамп заявив, що у Штатів є
Трамп заявив, що у Штатів є "неймовірне" озброєння. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, якого третій рік поспіль висувають на Нобелівську премію миру, заявив, що у США є "неймовірне" озброєння, про яке ніхто не знає. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

В інтерв'ю журналістам 10 вересня Дональд Трамп розповів, що США мають неймовірні системи озброєння, про які ніхто не знає, і він сподівається, що американцям ніколи не доведеться їх використовувати.

Також американський президент розповів про те, скільки США витратили на армію та озброєння за останній час.

"Наша армія зараз сильніше, ніж будь-коли. Ми витратили 2,5 трлн доларів на нашу армію за останні три з половиною роки. І тепер у нас є нові ракети. І, чесно кажучи, наша ядерна зброя - ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться її використовувати - зараз знаходиться в кращій формі за останні десятиліття", - сказав журналістам Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп закликав здати аналізи на наркотики свого майбутнього суперника на виборах Джо Байдена та заявив, що хоче також пройти такі тести перед майбутніми дебатами.

Крім того, Twitter тимчасово заблокував акаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

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