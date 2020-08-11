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11 серпня 2020, вівторок, 21:30 5
Медицина 2020-08-11T22:45:02+03:00
Українські Новини
У липні в Україні зменшилася кількість виявлених випадків ВІЛ і СНІД

У липні в Україні зменшилася кількість виявлених випадків ВІЛ і СНІД

Елена Новикова
ВІЛ, СНІД, Захворюваність ВІЛ
Виявлені випадки ВІЛ і СНІД
Виявлені випадки ВІЛ і СНІД

У липні було зареєстровано 1 356 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 366 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД), в той час, як в червні в Україні виявили майже півтори тисячі нових випадків ВІЛ і 374 випадків СПІДа.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У липні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 356 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 366 пацієнтів діагностовано СНІД, 171 людина померла від СНІДу", - сказано в ньому.

Серед нових випадків переважає гетеросексуальний шлях інфікування - 783 випадки. У 29 випадках констатовано гомосексуальний шлях інфікування, у 533 випадках - ін'єкційний, у 177 випадках - передача інфекції дитині від матері (відзначається, що в останньому випадку більшість з пацієнтів після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції). У 3 випадках шлях інфікування НЕ встановлений.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

Проте частина коштів, які повинні були бути витрачені на лікування ВІЛ, використовувалися не за призначенням.

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