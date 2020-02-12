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12 лютого 2020, середа, 16:24 171
Суспільство 2020-02-12T17:45:03+02:00
Українські Новини
Мільйони допомоги від США українським ВІЛ-інфікованим витрачаються на перельоти та ресторани, – експерт

Мільйони допомоги від США українським ВІЛ-інфікованим витрачаються на перельоти та ресторани, – експерт

Сергій Паламаренко
Євген Філіндаш, Український центр соцаналітікі, ВІЛ, Фінансова допомога
Євген Філіндаш. Фото: golos.ua
Євген Філіндаш. Фото: golos.ua

Українські отримувачі грантів освоїли мільйони доларів іноземної допомоги від американських платників податків не за призначенням.

Про це написав у своєму блозі директор Українського центру соціальної аналітики Євген Філіндаш.

За його словами, Україна отримує величезні суми від інших країн у вигляді допомоги – на впровадження реформ, в тому числі і на медицину. Тільки на охорону здоров’я за рік – від 100 до 150 млн доларів закордонної допомоги.

"Але, незважаючи на отримані мільйони, сьогодні ми беззахисні перед більшістю загроз. У тому числі і коронавірусу. Мільйони, які повинні були йти на благі цілі, переводяться в готівку в Україні і осідають в приватних кишенях", – написав Філіндаш.

Як приклад неефективного витрачання коштів він приводить програму "HealthLink: Активізація зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні", що фінансується урядом США.

"Дійсно, підтримка в боротьбі зі СНІДом дуже потрібна, адже в Україні тільки офіційно зареєстровано 240 тис. ВІЛ-позитивних людей. Так ось – на ці потреби уряд США виділяє 22 млн доларів", – повідомив Філіндаш.

Експерт зазначив, що витрачено вже 10% від суми на мобільні телефони як сувеніри, меблі для офісу, перельоти, готелі та інформаційно-аналітичні послуги.

"Проект стартував у 2017 році. А це закупівлі 2019 року. Тобто вони нічого ще не починали робити. Крім готелів, комп'ютерів і меблів", – зазначив Філіндаш.

Він назвав виконавців проекту: Благодійна організація "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (ЛЖВ) та Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я".

Також Філіндаш навів приклад іншого проекту на 23 млн доларів, що фінансується USAID: в ньому виконавцями значаться "Делойт енд Туш ЮСК" та "Делойт Консалтинг Оверсіз Проджект".

"Як завжди, майже 200 тис. доларів – це ноутбуки й всілякі гаджети. 3,4 млн доларів – це публікація матеріалів проекту, поштові послуги. Комунальні платежі офісу 143 тис. доларів на перельоти всередині України та 512 тис. доларів на проживання в готелях, оренду, харчування на вербінарах і фокус-групах. Відмінно витратили. Молодці!" – резюмував він.

За даними Рахункової палати, у 2017 році в Україні реалізовувалося 390 проектів на загальну суму 5,3 млрд доларів. Це приблизно одна восьма річного бюджету України.

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