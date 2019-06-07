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07 червня 2019, пʼятниця, 10:15 8
Суспільство 2019-06-07T17:15:05+03:00
Українські Новини
МОЗ затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції

МОЗ затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції

Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Фото: pixabay
Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"МОЗ України затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекції. Це новітні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які також передбачають аспект суспільного здоров'я. Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, незалежно від кількості вірусу в крові, має право отримувати безкоштовне лікування довічно", - йдеться в ньому.

Згідно з новим підходом, як основна схема лікування буде використовуватися препарат з долутегравіром.

З цією діючою речовиною було розроблено комбінований препарат, який виробляє 9 компаній.

Завдяки цьому вартість однієї дози препарату стала дешевше в 6 разів і сьогодні для України коштує 5 гривень 40 копійок.

Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі кілька діючих речовин, а отже пацієнт може приймати тільки одну таблетку щодня.

Новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ відтепер можливо тільки 2 швидкими тестами різних виробників.

Ця норма дозволить поставити людину на облік швидше, а отже, швидше розпочати лікування ВІЛ-інфекції та досягти цілей Глобальної стратегії ЮНЕЙДС 90-90-90.

Крім цього, новий протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції.

Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати таким групам ризику: людям, що знаходяться в дискордантних парах (в разі коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший - ні); чоловікам, які практикують секс з чоловіками; людям, які вживають ін'єкційні наркотики; людям, які надають сексуальні послуги за винагороду.

Найбільша інновація нового протоколу - введення підходу громадського здоров'я для лікування і профілактики ВІЛ.

Він передбачає, що медичні послуги з виявлення, профілактики й лікуванню ВІЛ буде надаватися комплексно.

Основними елементами підходу громадського здоров'я під час лікування ВІЛ є: використання спрощених формулярів лікарських засобів; широке застосування комбінацій з фіксованою дозою для лікування першого ряду в дорослих, підлітків і дітей; надання медичної допомоги та лікарських засобів пацієнтам в місці надання медичних послуг безкоштовно; децентралізація та інтеграція послуг, в т.ч. перерозподіл обов'язків і застосування спрощеного підходу до клінічного моніторингу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за три роки кількість ВІЛ-позитивних збільшилася більш ніж на 5 тис. чоловік.

Тим часом, від ВІЛ повністю вилікували другої людини в історії.

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