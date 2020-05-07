Офіс генпрокурора виявив масштабні розкрадання держмайна пенітенціарних установ

Офіс генерального прокурора, який раніше відкрив кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб, виявлені уповноваженим Верховної Ради з прав людини при моніторинговому візиті в Київський слідчий ізолятор (СІЗО), виявило факти розкрадання та розтрати державного майна пенітенціарних установ на суму понад 170 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби офісу, передають Українські Новини.

Згідно йому, прокуратура направила в Міністерство юстиції документ прокурорського реагування, в якому вимагає усунути численні порушення законодавства про використання державного майна пенітенціарними установами та притягнути до відповідальності причетних до порушень посадових осіб.

За результатами прокурорських перевірок, проведених у 1-му кварталі 2020 року, були виявлені масові системні порушення порядку державної реєстрації прав на майно та його використання, факти розтрати та розкрадання держвласності, нераціонального використання держкоштів установ Державної кримінально-виконавчої служби.

"...Сума завданих державі збитків становить 170 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

При цьому Офісу генпрокурора зазначає, що вже є факти притягнення керівників пенітенціарних установ до кримінальної відповідальності.

Так, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області слідчі Державного бюро розслідувань повідомили керівника однієї з установ виконання покарань області про підозру у заволодінні держкоштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

За даними слідства, чиновник розтратив бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт їдальні установи.

Він уклав ряд договорів з підрядними підприємствами на реконструкцію будівлі, яка повинна була бути завершена ще в 2019 році, проте роботи так і не були виконані.

У той же час керівник установи підписав акти виконаних робіт та платіжні документи про переведення бюджетних коштів підрядникам.

Такими діями державі завдано збитків на суму понад 800 тис гривень.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Офіс генпрокурора повідомив про ініціативу реформування пенітенціарної системи.

Кабінет Міністрів підтримав експеримент по введенню платної послуги з надання поліпшених побутових умів і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.