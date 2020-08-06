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06 серпня 2020, четвер, 12:06 8
Суспільство 2020-08-06T13:45:03+03:00
Українські Новини
Великий розпродаж в'язниць розпочав Мін'юст

Великий розпродаж в'язниць розпочав Мін'юст

Елизавета Драбкина
сізо, Денис Малюська, Розпродаж, в'язниці
Великий розпродаж в'язниць Фото: Мін'юст
Великий розпродаж в'язниць Фото: Мін'юст

Великий розпродаж в'язниць почало Міністерство юстиції.

Про це заявив на брифінгу міністр юстиції Денис Малюська, передають Українські Новини.

"Ми починаємо великий розпродаж в'язниць. Це означає, що ми починаємо масово в великій кількості розпродавати нерухоме майно пенітенціарної системи. Йдеться про установи виконання покарань, слідчі ізолятори, виправні центри" , — сказав він.

Перший об'єкт, запропонований для продажу, — державна установа "Ірпінський виправний центр (№132)".

Малюська зазначив, що наразі 27 в'язниць в Україні в "замороженому" стані — вони не використовуються, при цьому на їх утримання і охорону витрачаються гроші з державного бюджету.

Він підкреслив, що кожна з них може бути потенційним об'єктом для продажу, цікавим інвесторам.

Крім цього, міністр юстиції зазначив, що було розпочато процес оптимізації 8 установ, які поки що функціонують, але також будуть заморожені.

Він зазначив, що засуджені з них будуть перевезені в інші установи виконання покарань.

"Така оптимізація стала можливою за рахунок зменшення кількості тюремного населення з різних причин, в тому числі через поступову лібералізацію кримінального законодавства. Але, ключове, розпродаж в'язниць не означає, що ми зменшимо кількість в'язнів, що ми будемо їх відпускати, що нам не вистачатиме місця для утримання існуючих засуджених. Насправді ні. У нас надлишкове майно, у нас його дуже і дуже багато", - сказав Малюська.

Він зазначив, що спочатку планується продаж "замороженого" майна, далі - будівництво нової інфраструктури.

Наприклад, планується будівництво слідчих ізоляторів у промисловій зоні міст або за містом, які будуть заміняти СІЗО, розташовані в центрі міст.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст відкрив платні камери в СІЗО на початку травня. 

А пізніше Денис Малюська анонсував запуск подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер в СІЗО .

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