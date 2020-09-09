"Свобода", "Самопоміч", партії Ляшка та Берези не проходять до Київради, – опитування

За результатами опитування, що було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 31 серпня - 1 вересня, політичні партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (Олег Тягнибок), "Об'єднання "Самопоміч" (Андрій Садовий), Радикальна партія (Олег Ляшко) та "Еко партія Берези" (Борислав Береза) на місцевих виборах 2020 роки не проходять до Київської міської ради.

Про це свідчать результати соцопитування.

А саме "Свободу" підтримують 2,6% респондентів серед тих, хто має намір голосувати та вже визначився з вибором, "Еко Партію Берези" - 1,5%, "Радикальну партію" - 1,1% та "Самопоміч" - 0, 8%.

Відзначимо, в рейтингу політсил на виборах до Київради лідирує партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився та має намір прийти на вибори. Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" - 10,7%, партію "Перемога Пальчевського" - 6,9%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%, партію "Голос" - 6,5%, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,4%, партію "Сила і честь" - 5,5%, Партію Шарія - 3,8%. Рейтинг інших сил - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 13%.

Аудиторія опитування: мешканці міста Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність 1 200 респондентів.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за результатами опитування Центру Разумкова і "Соцісу", 46% українців вважають, що влада погано бореться із коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков очолив рейтинг недовіри серед силовиків.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини