Кличко с Пальчевским выйдут во 2 тур на выборах в мэры Киева, - "Социальный мониторинг"

Действующий мэр Киева Виталий Кличко выйдет во 2 тур с лидером политической силы "Перемога Пальчевского" Андреем Пальчевским на выборах в мэры. Об этом сообщил директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук в пресс-центре Українських Новин.

"Наибольшая поддержка у действующего мэра Кличка, его процент очень высокий, но все-таки на данный момент он не обеспечил себе однотуровые выборы, скорее всего, судя по социологии они будут в 2 тура … 2 позицию держит Пальчевский", - сказал он.

Рейтинг поддержки Кличка среди опрашиваемых "Социальным мониторингом" составляет 41,2%, Пальчевского - 11,3%, кандидата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук - 8,6%, а от партии "Голос" шоумена Сергея Притулы - 8,2%.

Также Дмитрук отметил, что желание принять участие в голосовании выразили 82% опрошенных, а наибольшими проблемами жители Киева считают плохое состояние дорог, коррупцию в городских органах власти и труднодоступности бесплатных медицинских услуг, плохой экологическое состояние, а также длительное отсутствие горячего водоснабжения.

Согласно опросу, электоральный рейтинг на выборах в Киевский городской совет в сентябре у партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко" составляет 25,4%, у "Слуги народа" - 16,3, у "Европейской солидарности" - 11,7%, , у "Перемоги Пальчевского" - 6,8%, у "Голоса" - 6,7, у "Оппозиционной платформы – За життя" - 6,4%, у "Всеукраинского объединения "Батьківщина" - 6,0% и у "Силы и чести" - 5,3%.

Полевой этап исследования состоялся в Киеве с 24 августа по 6 сентября. Было опрошено 2005 респондентов по методу личного интервью по месту жительства. Стандартное отклонение: 2,2 - 2,9%.

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