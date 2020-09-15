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15 вересня 2020, вівторок, 17:57 10
Суспільство 2020-09-15T20:45:03+03:00
Українські Новини
Кандидат у президенти НАН Гончарук вважає, що дельфіни керують людьми за допомогою ультразвуку

Кандидат у президенти НАН Гончарук вважає, що дельфіни керують людьми за допомогою ультразвуку

Александр Савич
НАН, Національна академія наук України, Дельфіни, Владислав Гончарук
Академік Владислав Гончарук вважає, що людьми керують дельфіни. Фото: uk.wikipedia.org
Академік Владислав Гончарук вважає, що людьми керують дельфіни. Фото: uk.wikipedia.org

На пост президента Національної академії наук України, після смерті Бориса Патона, претендують 5 осіб, один з яких, академік Владислав Гончарук, вважає, що справжній вік Землі — 15 тис. років, життя на Землі зародилося за 7 днів, а дельфіни дресирують людей, використовуючи ультразвук. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Граніт науки".

Владислав Гончарук є директором Інституту колоїдної хімії та хімії води. Вченому 78 років. У великому інтерв'ю він розповів про свої погляди.

Днями він закінчив писати свою нову книгу, яка отримала назву "Нове пояснення будови Всесвіту - Сонячної системи - планет - Землі". У ній Гончарук розшифрував кожен біблійний день творіння з наукової точки зору, і дійшов до висновку, що Землі 15 тис. Років.

Цю ідею Гончаруку, за його ж слів, вночі вклав в голову Бог.

"Я вам можу сказати, хто побудував піраміди. Так-так, я позавчора про це дізнався. Бог! І зробив він це під час Великого Потопу. Це було 9-е тисячоліття. У понеділок народ злягався, розбещує, а на дев'ятий день Богу це набридло і він вигнав Адама з Євою", — говорить Гончарук.

Також він вважає, що світу приблизно через 900 років прийде кінець. Як саме це станеться, Гончарук не уточнює.

"Нещодавно мені потрапила стаття одного професора з Базеля, який оцінював інтелект різних тварин. На першому місці у нього людина, а на другому - дельфіни. Але по-моєму, їх інтелект однаковий, просто той професор не міг так написати.

В одному середовищі два конкуренти не витримують, хтось повинен когось прибрати, тому ми живемо в повітряному середовищі, а дельфіни в водному. Вони керують людиною, вчать, як їх дресирувати треба", — говорить Гончарук.

Разом з тим Гончарук пишається тим, що був членом Компартії в Радянському Союзі, і вважає, що в 2014 році в Україні відбулася "дресирування" людей дельфінами, в результаті якої люди " очманіли, подуріли, знищили свою країну, знищили свою індивідуальність, знищили свій інтелект ".

"Я вперше зіставив відкриття Менделєєва і будову Всесвіту. Я хочу, щоб мене почула країна, керівництво країни. Ось так просто піти до них - там практично немає інтелектуальних людей. Мені не треба, щоб мене обирали. Мені потрібна зараз публічна кафедра", - говорить про своє рішення балотуватися на пост президента НАН Гончарук.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський ініціює заснування державних премій імені Патона і Скорика.

Також незадовго до своєї смерті Патон назвав свого наступника.

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