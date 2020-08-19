Помер вчений і президент НАНУ Борис Патон

Президент Володимир Зеленський заявив, що помер вчений, президент Національної академії наук України (НАНУ) Борис Патон. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Металург, інженер, винахідник, учений, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які в повній мірі могли б розкрити масштаб його особистості. І масштаб тієї втрати, яку сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець. Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала нагода особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем ", - написав він.

Зеленський висловив свої співчуття родині та близьким Патона.

Як повідомили "Українській правді" в апараті РНБО, формується державна комісія з похорону, яка буде вирішувати основні питання, оскільки у вченого фактично немає рідних.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році виповнилося 100 років очолюваній Борисом Патоном Національній академії наук України.

Також у березні 2020 року стало відомо про бажання Бориса Патона покинути пост президента НАНУ.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини